¡El verano llegó antes de tiempo para Sofía Vergara! La actriz colombiana ha vuelto a deslumbrar en redes sociales con una publicación en la que aparece modelando un traje de baño café, ajustado perfectamente a su silueta.

La prenda es perfecta para el verano y tiene una cinta que cruza el escote. Vergara posó desde un sofá y mostró su belleza con maquillaje donde destaca el delineado negro de sus ojos y el labial nude. Dejó suelta su cabellera y miró fijamente a la cámara.

“El verano ya casi está aquí”, escribió y sumó casi medio millón de reacciones mientras etiquetaba a su marca de productos de belleza Toty.

“Bella! Y probé los productos. Demasiado buenos”, “Mejor imposible” y “Guapísima” fueron algunos de los comentarios de sus 35 millones de seguidores.

Sofía Vergara viajó recientemente a Europa donde asistió al Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1. También asistió a la fiesta de cumpleaños del reguetonero J Balvin, misma que se festejó en Italia.

Sofía Vergara finalizó su divorcio del actor Joe Manganiello en abril de 2024. Aunque muchos especulan que podría estar buscando nuevamente el amor, ella dijo que el hombre “adecuado” debe cumplir ciertos estándares.

“Quiero decir cosas básicas, como salud y alguien que me quiera”, dijo a las conductoras de Today, Jenna Bush Hager y Erin Andrews. “Y alguien alto y guapo. Quiero a alguien que tenga tanto dinero como yo o más, porque si no, es una pesadilla”, añadió.

El patrimonio neto de Sofía Vergara se estima en unos 180 millones de dólares, así que sus pretendientes ya tienen una meta por alcanzar.

Durante una conversación reciente con E! News, Sofía Vergara se abrió sobre cómo ha cambiado su percepción de sí misma con el paso del tiempo y cómo ha aprendido a abrazar la madurez con confianza.

“Cuando llegas a cierta edad, simplemente entiendes mejor la vida”, compartió la actriz. “Esa es una de las cosas más liberadoras de envejecer: te das cuenta de lo que realmente importa y dejas de preocuparte tanto por lo que no lo es”.

Vergara, quien ha estado en el ojo público durante décadas, reflexionó sobre lo que significa envejecer en una industria que constantemente pone el foco en la apariencia.

“Estoy en un negocio en el que siempre nos están observando, y ahora las cámaras son de alta definición. Es muy distinto envejecer siendo una mujer con un trabajo común, que hacerlo frente a millones de personas. Cada línea, cada cambio, se magnifica. Y nuestras inseguridades, en lugar de desaparecer, a veces se intensifican con los años”.

A pesar de esa presión, la estrella de Modern Family ha encontrado una nueva forma de relacionarse con su imagen.

“Hoy en día, quiero sentirme bien y fresca, pero ya no lo hago por lo que los demás piensen de mí. Lo hago por mí. He aprendido a aceptar que voy a verme diferente, y eso está bien. Nunca he tenido miedo de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Si hay cosas que puedo hacer para sentirme mejor, sin volverme loca en el proceso, ¿por qué no hacerlo?”.

A sus 52 años, Sofía Vergara no solo sigue siendo un ícono de belleza, sino también un ejemplo de autenticidad y empoderamiento femenino.