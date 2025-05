La tiktoker de 22 años Ángela Mármol continúa dando de qué hablar tras el polémico encuentro que tuvo con Tom Cruise, protagonista de la nueva entrega de Misión Imposible: Sentencia Final.

Hace unos días, la también escritora del libro 'Del cielo al infierno en un post', compartió videos y fotografías en su Instagram del corto viaje que hizo a México, en el cual - según ella -aprovechó para descubrirse como persona.

Ángela Mármol visita Baja California Sur

"Hace un mes me llegas a decir que esta persona soy yo y no te creo, siempre me había dado mucho respeto el mar abierto, pero @anahernandezsarria, tenías razón me he ido de aquí enamorada del mar y con muchas ganas de volver" , compartió la creadora de contenido en una de sus publicaciones.

En los dos días que la catalana estuvo en La Paz, Baja California Sur, México, deslumbró a los habitantes, así como a sus más de dos millones 300 seguidores en Instagram, con icónicos outfits y bikinis.

En la primera publicación que hizo Ángela por su viaje de negocios se le ve con un short café y un bikini oscuro por debajo.

Durante su visita a territorio mexicano, como parte de una campaña publicitaria de una reconocida marca de cosméticos, la tiktoker lució un vestido largo que cautivó a más de una persona.

"Me parece tan increíble todo lo que estamos viendo, yo solo cruzo los dedos para que hoy podamos nadar con delfines", contó Mármol en la descripción de un post en la que se le ve portando un vestido corte imperio sin mangas, color beige.

Mármol se enamora de México

"Han sido unos días increíbles, me vuelvo a casa un poco triste porque me hubiera quedado más tiempo (...) muchisimas gracias una vez más por haber contado conmigo para este viaje y por hacerme descubrir que me encanta el mar" , concluyó Ángela con varias fotos y videos en donde sale nadando en el que se considera la entrada del mar de Cortés, regalándonos postales con hermosos paisajes mexicanos de fondo.