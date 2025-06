Alejandro Sanz se ha convertido en el centro de la polémica luego de que en un video, que se viraliza en redes sociales, una mujer expusiera una supuesta relación que sostuvo con el cantante cuando ella tenía apenas 18 años y él 49.

Una fanática del cantante, llamada Ivet Playà, contó en TikTok que sostuvo una “traumática” relación con Sanz allá por el 2015, cuando ella tenía 18 años y era parte de su séquito de fanáticas.

LEE MÁS: Heidi Klum deslumbra al bailar en su bikini nude más pequeño a los 52 años

“Estoy aquí porque necesito contar mi historia con Alejandro Sanz. Por la niña que fui, pero sobre todo, por la mujer que soy hoy”, dice la mujer al inicio del clip.

Todo empezó cuando la siguió en redes sociales y comenzó a interactuar con ella, le mandaba mensajes, comentaba sus fotos y le daba likes a sus fotos, según contó la originaria de Barcelona, España.

NO TE PIERDAS: El impresionante look dorado con el que Cazzu se robó los suspiros en concierto

“Yo era su fan y él, pues me siguió en redes sociales, y yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y tan querido por todo el mundo, pues me mandara mensajes, me comentara las fotos, o incluso, publicaba cosas mías en sus redes”, contó. Mientras narraba su historia, Playà adjuntó fotografías con los likes de Sanz y hasta imágenes donde se muestra cerca de él en reuniones y como parte del público en sus conciertos.

Según dijo, ella tenía 18 años cuando se reunió por primera vez con Sanz en privado; el cantante de Amiga mía “tenía 49 en ese momento”, señaló. “Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que era. Lo sabía desde el principio. Yo era una niña”, agregó.

Tras conocer en persona a Alejandro y de ser parte de su círculo social, Ivet hizo lo posible para mudarse a Madrid para estar cerca de él y seguir su carrera de cerca, incluso consiguió un empleo de camarera para pagar varios conciertos. Durante este momento, Ivet fue contratada por el cantante para ser parte de su equipo de trabajo.

“Dejé mi hogar en Barcelona para mudarme a Madrid sola, porque me contrató para trabajar para él”, recuerda. Según Playà, la relación profesional que entabló con el cantante se convirtió en una relación personal e íntima: “Mi vínculo personal con él fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño más, pero se convirtió en una terrible pesadilla”.

Fan expone relación con Alejandro Sanz cuando tenía 18 años: “Sus acciones traspasaron cualquier límite moral. Foto: Instagram

“No tengo palabras para expresar lo que he sentido. Me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento incluso sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad. Os juro que lo he intentado justificar de todas las maneras. Sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba, y considero, moral e incluso humano”, señaló más adelante en el material.

En una publicación separada en redes sociales, Ivet Playà dijo que al contar su experiencia no estaba haciendo acusaciones de “ninguna conducta delictiva” contra el cantante y señaló que el problema “no es el qué, es el cómo”.

De acuerdo con lo que contó, pronto hará más declaraciones para detallar lo que ocurrió con el español y promete presentar pruebas. Hasta el momento Alejandro Sanz no se ha pronunciado al respecto.