El regreso de la serie Malcolm el de en medio fue una noticia agridulce para los fanáticos que esperan ver qué pasó con la familia Wilkerson a casi 20 años después de que terminó el icónico programa de televisión, y es que Erik Per Sullivan, que interpretó a Dewey, no retomará su papel.

Junto a la noticia de que Bryan Cranston, Hal en la serie, está preparando el comeback con gran parte del elenco principal, se dio a conocer que Per Sullivan rechazó participar en el proyecto que pondrá a Malcolm y a su familia en un desarrollo de vida de 20 años.

Cranston reveló en una entrevista en el podcast Fly on the Wall de Dana Carvey y David Spade que Erik Per Sullivan se emocionó por el regreso de la serie, pero rechazó participar en él debido a que está enfocado en otros proyectos como su maestría en Harvard.

“Hablé con Erik y le dije: ‘¡Oye, ya tenemos el programa! ¡Va a volver!’ Me respondió: ‘¡Genial!’. Y yo le dije: ‘Sí, estamos deseando que vuelvas’. Y él respondió: ‘No, no, no quiero hacerlo. Pero es fantástico que estén en eso”, contó Bryan Cranston.

Y añadió: “De hecho, va a Harvard. Es muy inteligente, y creo que ahora mismo está haciendo su maestría en Harvard. Dijo: ‘¡No he actuado desde que tenía nueve años o algo así! Así que no me interesa’”, dijo el actor sobre Erik.

Erik Per Sullivan será reemplazado por Caleb Ellsworth-Clark

Variety informó que Per Sullivan no regresará con el resto del elenco original para el reboot y que, en su lugar, Caleb Ellsworth-Clark será el reemplazo para interpretar al carismático e icónico personaje de Dewey.

Ellsworth-Clark es un joven actor conocido en la industria por sus papeles en producciones como Cazador de Silencio, Espiral y El Callejón de las Almas Perdidas.

¿El elenco original estará de regreso?

El regreso de Malcolm el de enmedio o Malcolm in the middle en inglés, se tratará de una serie de cuatro episodios producidos y transmitidos por Disney.

El medio de comunicación especializado en cine y series detalló que Christopher Materson (Francis), Justin Berfield (Reese) y Frankie Muniz (Malcolm) volverán a sus papeles; Bryan Canston (Hal) también volverá junto a Jane Kaczmarek (Lois).

Al reparto se sumarán Anthony Timpano como Jamie, hermano menor de Malcolm, y Vaughan Murray, su hermana menor, este personaje no apareció en la serie original, pero según la trama, nació después de la sexta temporada.

Fue en 2024 cuando el regreso de Malcolm se concretó después de varios intentos y cambios en el guión escrito por Cranston.

En una entrevista que dio Bryan Cranston a la revista GQ dijo que ideó la forma de regresar con la historia 20 años después y que estaba curioso sobre lo que podría pasar en la familia: “Tengo curiosidad por esa familia 20 años después. ¿Qué les pasó? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo los niños? Ahora son hombres adultos”.

Añadió que habló con Frankie Muniz para hacer posible el proyecto lo más pronto posible y que éste aceptó participar en cualquier tipo de regreso para celebrar los 25 años del estreno de la serie original.

¿Qué fue de Erik Per Sullivan tras Malcolm el de en medio?

Entre todos los hermanos, el personaje del hermano menor, Dewey, resultó ser el más recordado e icónico hasta el momento gracias al carisma que le imprimió el actor Erik Per Sullivan.

Mientras grababa Malcolm el de en medio , Per Sullivan participó en otros proyectos que lo hicieron popular como Wendigo, Joe Dirt, Unfaithful y Buscando a Nemo; tras la serie de situación, el actor apareció en las películas Mo y Twelve, después de ello se retiró de la actuación.

Se sabe que asistió a la Universidad del Sur de California y obtuvo un cinturón negro en taekwondo, también desarrollótalenos y pasatiempos como pianista, saxofonista y patinado de esquí.