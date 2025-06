Daniel Ruenes, modelo y actor colombiano que ha pisado importantes pasarelas y sets de televisión, enfrenta uno de los momentos más complicados de su carrera, ya que, ante la falta de proyectos en la industria del entretenimiento, el joven artista comenzó a trabajar en una tienda Oxxo para poder solventar sus gastos.

“El mundo de la moda, las pasarelas y los sets de grabación implican tocar muchas puertas, y a veces las oportunidades no llegan. Te desesperas, porque no pasa nada, y siendo extranjero es aún más complicado” , compartió Ruenes en una entrevista para TVNotas.

A pesar de haber trabajado para reconocidas marcas, Daniel encontró estabilidad laboral en una tienda de la cadena Oxxo, a la que ahora llama su "mano salvadora".

“Fueron muchas cosas para mí y, la verdad, fue gratificante encontrar este empleo en esta tienda, que es mi mano salvadora” , expresó con gratitud.

De ganar miles a sobrevivir con lo justo

Daniel llegó a México tras la pandemia, un periodo que golpeó duramente al sector artístico y demás sectores, por lo que el cambio fue más complicado.

“Antes me pagaban hasta 20 mil pesos por un solo día de trabajo... ahora sobrevivo con dos mil a la semana. Pago renta, como lo justo y trato de ayudar a mi familia. Hago magia con lo que tengo”, confesó.

También habló sobre el impacto emocional de ver su carrera en declive:

“Fue difícil empezar a ver cómo mi carrera iba en decadencia. No sabía qué hacer. Literal, estaba en ceros. No me podía regresar a mi país, porque no tenía dinero ni para el boleto” .

A pesar de las dificultades, Daniel no siente vergüenza de su empleo en Oxxo, donde lleva cinco meses laborando. Para él, lo más importante es mantenerse en pie y seguir luchando por sus sueños.

“Llevo casi cinco meses trabajando aquí. He aprendido mucho y con el poco dinero que gano, porque esa es la realidad, gano muy poco, he podido sobrevivir y salir adelante (…)

“Muchos pensarán: ‘¡Ay, qué pena!’, pero yo estoy orgulloso. Prefiero trabajar honradamente antes que rendirme. Aquí estoy, de pie, aunque me cueste.

Muchas veces me he quedado sin comer. Me pagan los jueves y reparto el dinero como puedo. A veces prefiero pasar hambre para poder moverme a los castings. Sé que algo bueno va a pasar” , expresó.

Lucha contra la depresión y la discriminación

Daniel también reveló que está atravesando una difícil etapa emocional, marcada por problemas de salud mental que ha arrastrado desde la infancia, así como por la discriminación debido al vitiligo que padece.

“Siempre dije que no tenía depresión, pero ahora lo acepto. Desde niño sufrí maltrato psicológico por parte de mi mamá. Nunca pedí ayuda… me tragaba todo. Ahora sé que necesito sanar”.

A pesar de su situación actual, Daniel Ruenes no abandona su sueño de triunfar como actor. Reveló para TVNotas que aún mantiene un contrato con Televisa, y que ya grabó dos proyectos que están próximos a estrenarse.

“Mientras tanto, sigo yendo a castings, camino al OXXO donde trabajo, y no pierdo la fe”, concluyó.

¿Quién es Daniel Ruenes, el actor que ahora trabaja en un Oxxo?

Daniel Ruenes es un actor y modelo colombiano que ha destacado por su trabajo en el mundo del entretenimiento. En redes sociales, cuenta con 3,760 seguidores en Instagram y 2,182 en TikTok. Entre sus principales proyectos se encuentran: