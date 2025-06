Ninel Conde, actriz y cantante mexicana, reveló si seguirá sometiéndose a cirugías plásticas, y respondió a todos su haters que critican sus recientes arreglos en el rostro.

La también conocida como 'Bombón asesino' confesó durante una entrevista con Yordi Rosado, el tipo de tratamientos estéticos que se aplica y que han provocado diversos comentarios negativos hacia su persona.

Ninel Conde admite hacerse 'arreglitos' frecuentemente

En 'La entrevista', de Yordi Rosado, cuestionó a la actriz sobre sus modificaciones en el rostro.

"Han hablado mucho de que si tus cambios físicos ¿Qué te gusta hacerte?, ¿Qué te has hecho?, ¿Es algo que te gusta compartir o no?" , preguntó Yordi.

"Yo creo que a todas las mujeres nos gusta hacernos 'upgrades' (mejoras) para para vernos y sentirnos mejor (...)Yo te puedo contar que lo que pueda hacerme con tratamientos de última tecnología, (...) es para gustarme a mí y a mi pareja" , aseveró Conde.

"Ahora es que hay tanta tecnología y hay tanta cosa, y todo el mundo dice, 'Ay, mira, es otra', pues todo el mundo es otro. O sea, te ves una foto de antes, hace 15 años, y no eres el mismo, malo que fueras el mismo. Si es para mejorar pues qué cool ", reprochó la cantante de 48 años.

Asimismo, la actriz conocida por sus papeles en Rebelde, Fuego en la Sangre y Mar de amor, se refirió a que no dejará de hacerse procedimientos de belleza pese a las constantes críticas que recibe.

"Nunca es suficiente, siempre dices 'a lo mejor era un cariñito de acá y de allá, pero no (...) A mí me gusta cuando me veo en el espejo, me gusta lo que veo.

Puede ser que a algunos les gusta, a los otros no, pero mientras uno se sienta a gusto, pues qué te importa" , respondió 'La Bombón Asesino'.