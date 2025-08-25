Los fans de Belinda y Bad Bunny enloquecieron de emoción este fin de semana luego de que durante su concierto 21 en Puerto Rico, el "conejo malo" se acercara a cantarle a la mexicana, desatando miles de especulaciones sobre si harán alguna colaboración pronto.

Beli, como le dicen de cariño sus seguidores, compartió en sus historias de Instagram, el momento en el que Bad Bunny estaba interpretando "Perro Negro" cuando el artista camina directo a ella y mirándola a los ojos le canta la parte en que la menciona.

Luego, ambos siguen bailando muy juntos sobre el escenario mientras que el público grita eufórico.

Bad Bunny la toma de la mano y la lleva hasta una mezcladora de música, donde el ánimo del público explota al ver la atención que le da el puertorriqueño a Belinda.

El intérprete de "Debí tirar más fotos" está haciendo una residencia de conciertos en su país natal llamada "No me quiero ir de aquí", en el Coliseo de Puerto Rico.

Entre los artistas invitados que también han sido vistos en estos conciertos están la actriz Penélope Cruz y el actor Javier Bardem,

En el concierto realizado este fin de semana, entre el público también estaba el cantante Sebastián Yatra, quien veía el evento desde la comodidad de un palco, el cual compartió con Belinda.

Bad Bunny y Belinda perreando la parte donde la menciona en “Perro Negro” en su concierto #21 🇵🇷🇲🇽🔥 pic.twitter.com/HqQTnI8GCL — Benito (@BenitoPnkpr) August 25, 2025

Yatra subió un video en Instagram en el que se muestra muy alegre bailando y cantando con Beli.

"Que locura de celebración", comentó Yatra etiquetando a Bad Bunny.

Benito Martínez, nombre real del artista, es uno de los cantantes latinoamericanos con más éxito en el ámbito del reggaetón en los últimos años.

Como parte de su gira mundial 2025 "DtMf", en diciembre visitará México, donde tiene ocho conciertos programados en la capital del país.