Cuando decides salir de vacaciones a otra parte del mundo suele ser emocionante estar en contacto con la cultura de país, pero para una estadounidense que recientemente estaba de paseo en Italia fue molesto.

Se viralizó el momento en que una mujer presuntamente originaria de Carolina del Norte tiene sujetada del cabello a una joven en las calles de Venecia, a quien acusó de robarle sus pertenencias.

"Tú me robaste mi bolsa y mi pasaporte", acusó la víctima.

De acuerdo con reportes de redes sociales, la víctima al notar que le habían hurtado sus tarjetas de crédito e identificaciones inmediatamente activó el localizador de los airpods, que también se habían llevado por lo que pudo dar con la supuesta carterista.

Tras tomarla del cabello, la estadounidense se negó a soltar hasta que llegara la policía y le devolvieran sus cosas.

Una mujer que venía junto con la supuesta carterista pedía que le dejara de jalar el cabello, pero ante la negativa la joven empezó a gritar desesperada, por lo que continuó la confrontación.

La estadounidense desestimó sus gritos diciendo: "Niñita, tengo ocho hijos, no vas a poder conmigo".

El video fue tomado en calles de Venecia ante el asombro de otros turistas.

Según algunos usuarios en X, finalmente la policía italiana sí llegó al sitio para revisar la situación.

Justo cuando las dos italianas que habían intentado huir iban a ser detenidas, una golpeó en la cara a la mujer de Carolina del Norte con una bolsa que tenía una botella de agua de metal.

Los cibernautas indicaron que acusa del golpe, a la víctima se le abrió una herida en la cabeza y quedó con un ojo morado, por lo que fue trasladada un hospital para que recibiera atención médica.

La policía local se llevó a las agresoras y finalmente, la estadounidense recuperó su pasaporte.

En los videos no indican la fecha en que ocurrió el incidente.

Cientos de usuarios de redes sociales aplaudieron la valentía de la mujer por detener a la joven carterista.