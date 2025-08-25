Una casa de dos pisos ubicada en la colonia Industrial, alcaldía Gustavo A. Madero, se desplomó la noche de este domingo quedando en pie sólo la planta baja y dejando sin pertenencias a al menos cuatro personas.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil de la Ciudad de México, el material de la vivienda cayó sobre la banqueta sin que alguna persona resultara lesionada.

Medios locales reportaron que previamente de la casa localizada en esquina calzada de los Misterios y avenida Alfredo Robles, presentaba daños visibles en la estructura lo que pudo haber provocado que algunos ladrillos se desprendieran de las paredes.

Luego tras advertir del incidente a Protección Civil, los habitantes fueron desalojados para que las autoridades correspondientes pudieran realizar el peritaje de las condiciones de la vivienda.

Sin embargo, mientras varias personas grababan las condiciones de la casa y los habitantes esperaban sobre la calle las indicaciones, el techo de uno de los pisos de la casa empezó a derrumbarse hasta que colapsaron las ventanas.

En seguida, se generó una columna de tierra por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron un corte a la circulación más amplio.

Este es el momento exacto en el que se derrumbó el tercer piso de una vivienda ubicada en el cruce de la avenida Alfredo Robles con calzada de los Misterios, en la alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX.



Del inmueble, sólo la planta baja en la que hay dos locales comerciales fue la parte que soportó la caída de los pisos, pero con señales de deterioro en la fachada.

Elementos de Protección Civil de la ciudad informaron que la zona quedó acordonada para evitar el paso peatonal y personal de Bomberos fueron los encargados de retirar el material que cayó sobre la banqueta.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer las posibles afectaciones de este incidente sobre las viviendas aledañas.