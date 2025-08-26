Eva Longoria ha vuelto a deslumbrar a sus seguidores con una serie de imágenes compartidas en Instagram que capturan su verano en la costa española.

A sus 50 años, la actriz y productora texana mostró una figura envidiable mientras disfrutaba de unos días de descanso en Marbella, acompañada de su hijo Santiago, de siete años.

En las fotos, Eva Longoria aparece relajada sobre una tabla de paddle rosa y azul, luciendo un diminuto bikini negro que resalta su tonificado abdomen y piernas fuertes. Su apariencia juvenil y energía han generado elogios en redes sociales, donde muchos destacan lo bien que se conserva la estrella de Desperate Housewives.

La publicación también incluye momentos más íntimos de su estancia en España: cenas al aire libre, copas de vino tinto, uvas frescas y platos típicos como la paella, reflejando su inmersión en la cultura local.

Eva Longoria, quien actualmente divide su residencia entre México y España, ha expresado en entrevistas recientes que está priorizando su bienestar y tiempo en familia, reorganizando su vida para los próximos años.

En una conversación con Byrdie, Eva Longoria compartió que siempre creyó en su éxito en Hollywood, inspirado por las mujeres fuertes de su familia. “Sabía que tendría éxito porque estaba rodeada de mujeres independientes, inteligentes y generosas”, afirmó. Esa confianza la ha guiado a lo largo de su carrera, que incluye papeles recientes en series como Only Murders in the Building.

Además de su enfoque profesional, Eva ha adoptado un estilo de vida saludable que le permite mantenerse activa y vital. Sigue una rutina de ayuno intermitente 16:8, enfocándose en alimentos integrales como proteínas magras, verduras de hoja verde, grasas saludables y carbohidratos complejos. Evita los azúcares refinados y las frituras, especialmente desde el nacimiento de su hijo.

“No me importa envejecer, solo quiero hacerlo bien”, comentó en una entrevista. Su rutina de ejercicios, que incluye caminatas, montañismo y juegos con su hijo, refleja su compromiso con mantenerse en movimiento y disfrutar cada etapa de la vida.

La actriz habló en Good Morning America sobre alcanzar los 50 años. Dijo que antes decía que sí a muchos proyectos, pero en esta nueva etapa de su vida trata de decir “no”. Afirma que planea rechazar trabajos, especialmente si la alejan de su familia o si tiene “demasiado sueño”.

Eva Longoria creció en Texas, después se mudó a Los Ángeles y ahora vive en España. Sin embargo, también viaja constantemente a México, el país natal de su esposo José Bastón.

Longoria asegura que pasa por una de las mejores etapas de su vida. Disfruta de su vida privada al lado de su esposo.