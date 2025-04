La actriz Eva Longoria irradió belleza al presentarse en la Gala Global Gift en Ginebra, Suiza, con un espectacular vestido plateado.

La estrella de Desperate Housewives, de 50 años, se aseguró de que todas las miradas estuvieran puestas en ella cuando irrumpió en el Hotel President Wilson.

Presumió cada centímetro de su figura ataviada con un vestido de cuentas plateadas, decorado en la parte de arriba. La prenda era strapless y destacó cada centímetro de sus curvas.

Agregó brillo extra con un collar de diamantes y aretes a juego. Lució una manicura perfecta, cabello peinado con puntas hacia arriba y un maquillaje en tonos nude con cejas remarcadas, labial marrón y delineado negro.

Eva Longoria estuvo acompañada en la alfombra roja por su hijo Santiago, de seis años.

La actriz está promocionando su nueva película Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip. Está basada en la historia de Judith Viorst. Longoria interpreta a Val García, la madre de una familia mexicoamericana multigeneracional que emprende un viaje por carretera a California.

En la película participan Paulina Chávez, Cristo Fernández, Cheech Marin, Harvey Guillén, Jesse García, Rose Portillo, Jacqueline Torres y Thom Nemer, entre otros.

En entrevista con Today, habló sobre cómo la comparaban con sus tres hermanas: Esmeralda, Elizabeth y Emily, y agregó que ella “no era la bonita”. Así que decidió centrarse en ser “divertida” e “inteligente” para compensar lo que sentía que le faltaba.

“En mi familia era el patito feo. Mis tres hermanas se parecen. Todas son rubias. Sabía que no era la bonita y pensé: ‘Bueno, no soy bonita, así que voy a ser la graciosa. Voy a ser inteligente’”.

La actriz también habló en Good Morning America sobre alcanzar los 50 años. Dijo que antes decía que sí a muchos proyectos, pero en esta nueva etapa de su vida trata de decir “no”. Afirma que planea rechazar trabajos, especialmente si la alejan de su familia o si tiene “demasiado sueño”.

Dice que aceptó hacer esta película porque su hijo Santi puede verlas con ella. “Es muy divertido. Da la casualidad de que tiene una familia latina, lo que me hace feliz”.

Eva Longoria creció en Texas, después se mudó a Los Ángeles y ahora vive en España. Sin embargo, también viaja constantemente a México, el país natal de su esposo José Bastón.

Longoria asegura que pasa por una de las mejores etapas de su vida. Disfruta de su vida privada al lado de su esposo.