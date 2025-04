Eva Longoria presumió la silueta de infarto que conserva a los 50 años en una reciente publicación que hizo en su cuenta de Instagram, en la que aparece apenas ataviada con un pequeño traje de baño.

La actriz de Esposas Desesperadas hizo alarde de su figura de impacto apenas cubierta con un diminuto traje de baño de dos piezas café con estampado de leopardo mientras se bronceaba en su jardín.

El conjunto estuvo compuesto por un sostén de triángulo con finos tirantes atado al estilo halter, además de un bikini de corte bajo atado por los lados.

Ambas prendas le ayudaron a destacar su trabajada silueta de ensueño, vientre marcado y eterna juventud de la que presume a los 50 años de edad.

Mantuvo su apariencia al natural al no utilizar maquillaje, sólo aceite para broncear. Su cabello se lució atado bajo una gorra negra de béisbol con la marca de su tequila Casa del Sol bordada en el frente.

En otras fotografías que compartió dentro de la misma publicación, la actriz dejó ver detalles de su día a día en las últimas semanas con su hijo Santiago Baston, así como fotos del detrás de cámaras de la reciente publicidad que rodó para L'Oréal Paris. “La vida últimamente”, escribió en el pie de foto.

Hace unos días la celebridad estrenó la película Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip en Disney+, que es la secuela de la película del mismo nombre protagonizada por Jennifer Garner.

Durante la gira de prensa, la actriz habló sobre su familia y la forma en que ella se sintió “fea” durante gran parte de su vida en medio de las comparaciones con sus hermanas.

Eva dijo en el programa Today: “Yo era performativa en mi familia porque era el patito feo. Mis tres hermanas se parecen. Todas son rubias. Sabía que no era bonita y pensé: ‘Bueno, no soy bonita, así que voy a ser la graciosa. Voy a ser la inteligente”.

También recordó la forma en que creció con sus hermanas en un rancho de gallinas en Texas: “Teníamos que ir a buscar los huevos por la mañana. Teníamos que ordeñar la vaca para obtener la leche que usaríamos para el café y el cereal”.

A pesar de sentirse “fea”, Eva Longoria compitió en varios concursos de belleza en Texas, mismos que ganó; con los premios pudo financiar sus estudios hasta que eventualmente llegó a Hollywood para convertirse en actriz profesional.

“Llegué a Hollywood y no sé qué pasó. Simplemente pensé: 'Creo que voy a ser actriz'”, dijo.