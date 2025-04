Desde que abandonó la familia real, así como sus obligaciones y privilegios como miembro activo, el príncipe Harry ha enfrentado una serie de críticas junto a su esposa Meghan Markle, muchas de ellas por el mismo reinado.

Recientemente se revelaron detalles de una charla entre Harry y el esposo de su prima Eugenia, Jack Brooksbank, en la que expresa su sentir al ser el renegado de su familia, y la forma en que lo trata, incluso en público o en eventos importantes.

La plática data de la coronación del rey Carlos III en mayo de 2023, a la que Harry fue como un invitado más y no como el quinto en la línea de sucesión.

De acuerdo con un especialista en la lectura de labios, el príncipe se quejó con Brooksbank acerca de la forma en que lo ha tratado su familia desde que dejó el reino para mudarse con Meghan a Estados Unidos.

“Estoy harto de la forma en que me tratan. No es una situación ideal”, se quejó Harry, según el especialista Jeremy Freeman, a lo que Jack le responde: “Si puedo hacerte sentir mejor, incluso yo puedo hacerlo. No es una vida tranquila, ¿verdad?”.

Ante el cuestionamiento de Brooksbank Harry niega y dice: “No les importa”. “No tengo tiempo para eso. No, si ya se acabó”, contesta Jack; “Es una eventualidad”, responde Harry.

Al parecer no hay mucho contexto en torno a esta plática, que se dio dentro de Buckingham Palace mientras Carlos portaba la corona de San Eduardo. Tampoco se sabe si Harry se refería a miembros específicos como su hermano William o su padre Carlos, con quien ha tenido roces tras su mudanza y múltiples comentarios contra la familia real, algunos de ellos hechos en su libro Spare y en el documental de Netflix Harry & Meghan.

La conversación y los intentos por leer los labios de Harry y Jack resurgen en medio de la reciente polémica que Harry enfrenta por acusaciones de racismo y discriminación de género en contra de la doctora Sophie Chandauka, ex presidenta de la organización benéfica Sentable, que el príncipe fundó en honor a la princesa Diana.

Hace unos días, Chandauka acusó a Harry de practicar acoso e intimidación en su contra mientras trabajaban en conjunto en la organización.

Chandauka le dijo al London Times: “Debajo de toda la narrativa y ficción victimista que se ha difundido a la prensa está la historia de una mujer que se atrevió a denunciar problemas de mal gobierno, mala gestión ejecutiva, abuso de poder, acoso, hostigamiento, misoginia, misoginia negra y el encubrimiento que siguió”, dijo.

Al parecer, los problemas entre Harry y Chandauka tienen que ver con Meghan Markle y la mala relación que tenían ambas mujeres y que dejaron a la vista pública en agosto pasado, durante el Royal Salute Polo Challenge de Wellington, Florida.