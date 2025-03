A casi cinco años de haber abandonado la familia real británica, en medio de múltiples polémicas y declaraciones controversiales, el príncipe Harry estaría ahora arrepentido de su decisión.

De acuerdo con la periodista británica y experta real Helena Chard, Harry estaría arrepentido de haber dejado a su familia por ir detrás de su esposa Meghan Markle en busca de una nueva vida en Estados Unidos y lamentaría haber sido partícipe de todos los acontecimientos que lo condujeron a su “salida real”.

En una charla que tuvo con Fox News Digital, Chard dijo que Harry tiene una vida de arrepentimientos y uno de ellos tiene que ver con su renuncia a la familia real y la forma en que que renunció a lo único que conocía en su vida: servir en la familia real y ser parte de su cultura militar.

Chard dijo: “Será Harry quien sienta un profundo arrepentimiento, pues servir en la familia real británica es todo lo que conoció, y extraña ciertos aspectos de su vida pasada, en particular la cultura militar y la unión familiar”.

La experta dijo que Harry, e incluso Meghan, sería “inhumano” si no sintiera algo de arrepentimiento por su decisión de abandonar el reinado ya que, desde su salida, ambos han vivido polémica tras polémica y protagonizado varios conflictos en sus intentos de hacer crecer sus respectivas carreras dentro de Hollywood y en los negocios.

Según la periodista, Harry no sólo estaría arrepentido de haber abandonado su vida en el Reino Unido y a su familia, sino que se estaría lamentando haber perdido la amistad que tenía con la princesa Kate Middleton; cabe destacar que Harry y Kate eran los mejores amigos y mantenían un vínculo especial que ninguno tenía con otras personas, ni con el príncipe William.

La relación entre ambos se desgastó cuando Harry la involucró de forma negativa en las narrativas que dio en el libro biográfico Spare y en la serie documental de Netflix.

“El príncipe Harry también lamenta que su anterior relación divertida y especial con la princesa Katherine se haya desplomado repentinamente. Esto se debió a que menospreció a su familia en entrevistas, el documental de Netflix y sus memorias”, dijo. “Imagino que sintió aún más arrepentimiento después de enterarse del diagnóstico de cáncer de la princesa”, agregó.

Si bien Meghan podría sentir arrepentimiento por lo que dejó en Reino Unido y por lo que pudo haber logrado siendo la duquesa de Sussex de forma oficial, sus emociones no le han permitido derrumbarse.

Markle sigue con sus intentos de construir todo un imperio en California con sus múltiples marcas de bienestar y estilo de vida, además de su serie de cocina y otros proyectos millonarios que tiene en puerta

“Meghan quizá se pregunte cómo podrían haber sido las cosas, pero creo que no mira atrás, es firme en sus decisiones y se arrepiente poco, ya que no es británica. No tiene vínculos profundos con la familia real. ¡Estaba deseando irse!”, señaló la experta.