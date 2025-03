La cantante de música regional mexicana, Majo Aguilar se vio envuelta en críticas a través de redes sociales luego de que canceló un concierto que tenía programado en Atlatlahuacan, Morelos, el pasado viernes 28 de marzo.

Sin embargo, la situación que molestó a los seguidores de María José Aguilar Carrillo, su nombre real, fue que la cantante asistió como invitada especial, esa misma noche, al concierto de Alicia Villarreal que se realizó en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México.

"Pudiste cantar a capela en el auditorio y no en Atlatlahucan; dónde si te esperaban tus fans, si por lo menos hubieses hecho acto de presencia te creeríamos que no cambiaste un evento por otro, ya que en el horario contratado para Atlatlahucan, tú, Majo Aguilar estabas cantando en CDMX y a capela", reprochó un fan en redes sociales.

¿Por qué Majo Aguilar canceló el concierto en la Feria Atlatlahucan?

De acuerdo con las declaraciones que Majo, prima de Ángela Aguilar, publicó a través de Instagram, aseguró que el motivo de la cancelación de su presentación fue por problemas "logísticos", entre ellos el que "no estaba montado el escenario", explicación que hizo explotar a los fanáticos.

Majo Aguilar responde a fans

Tras su participación en el Auditorio Nacional con Alicia Villareal, Majo Aguilar hizo público un video, reiterando problemas con la organización del evento.

"Les voy a platicar qué pasó ayer en la Atlatlahucan (...) lo que pasó fue un error de logística, no de nuestra cuenta, sino de la organización (...) no había un escenario donde yo me presentara (...) A las diez de la noche había lo que le dicen la carcasa del escenario.

Estaba Las bocinas, estaba pues el soporte y pantalla e iluminación. Y ustedes dirán, 'oye, Majo , pues con eso ya se puede cantar'. No, nos faltaba todo lo que son los micrófonos, las consolas, o sea, digamos que estaba la imagen , por decirlo así.

(...) Pero no estaba lo que se necesita, lo de fondo, que es la microfonía, monitores, las consolas, todo lo que se necesita para que yo me pueda subir a cantar, para que cualquier cantante se pueda subir a cantar, eso no existía, eso no estaba. Entonces todo el tiempo estuve presionando para ver que se lograra, pero pues simplemente no les dio el tiempo, no se logró

No era ni siquiera seguro para mí ni para ustedes ni para la gente que trabaja conmigo ni para la gente que está trabajando ahí, que yo me que me presentara. Entonces, nunca voy a hacer un show así y nunca voy a cancelar un show por ir a hacer otro evento", declaró Majo Aguilar.

Ante las declaraciones de la compositora, algunos fans mostraron su apoyo y comprensión, mientras que algunos otros seguidores aún se mostraron molestos.

Además, entre los divididos comentarios que ocasionó el video que Majo Aguilar compartió para explicar por qué canceló el pasado viernes, 28 de marzo, su participación en la Feria de Atlatlahuacan, un seguidor expuso que la cantante mintió en su declaración.

"Majo deberías ser más honesta con tus fans y la gente que te sigue. Tu publicación la hiciste un poco antes de las 7 de la noche, en la cual decías que no estaba listo el escenario. A las 8:10 se grabó un video en el cual escenario y audio está listo.

Hablas de microfoneo como si fuera algo que tardara horas cuando sabemos que no es así, y si traes un ingeniero de Audio que necesita más de 3 horas para hacerlo, cuidado por que algo esta haciendo mal.

Segunda.- Estábamos muchas personas ya trabajando en el lugar, en barras, seguridad y logística.. Nadie te vio a ti. Solo vimos a 2 chicos que llegaron al camerino y nos hicieron la petición de la comida y bebidas que necesitabas al igual que un espejo, muy amables, por cierto, pero a ti jamás te vimos en el lugar", expuso un usuario.