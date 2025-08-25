A semanas de que la actriz Martha Higareda revelara que a sus 41 años de edad se había embarazado, este lunes se difundió la sorpresa que será mamá de dos bebés.

En entrevista para la revista Caras, Martha junto con su esposo, el conferencista Lewis Howes, relataron como tomaron la noticia y cuál ha sido el proceso que han vivido en esta etapa, ya que, por la edad de la actriz, según los médicos, se considera un "embarazo de riesgo".

"Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y los dos nos pusimos a llorar al mismo tiempo", dijo la también influencer, quien hasta el momento no ha revelado el sexo de los bebés.

Detallaron que cuando el doctor les anunció que era un embarazo doble, les pidió esperar un poco de tiempo antes de anunciar que esperaban dos bebés.

La pareja que se casó el pasado 8 de febrero en Playa del Carmen, Quintana Roo, recordó que desde las primeras citas que tuvieron tras conocerse en 2021, Lewis había mencionado que sí quería casarse y que de hacerlo se veía siendo papá de gemelos, aunque no tenía claro de donde surgía la idea.

Momento memorable de la pareja que se sumó a su felicidad cuando el médico les anunció que en el ultrasonido se escuchaban dos corazones en el vientre de Martha.

La protagonista de la icónica película "Amarte duele" contó que, pese a que en su familia hay casos de embarazos múltiples, no se esperaba que ese fuera su caso.

Martha y Lewis también relataron como se han preparado para la llegada de los dos bebés y como ha impactado la noticia en su vida tan ajetreada.

Aunque aseguraron sentirse felices y con esperanza de que todo saldrá bien, Higareda reconoció que en un momento llegó a sentir temor, pero con el apoyo de pareja y familiar logró superar esa emoción.

Tanto en su podcast y redes sociales, la mexicana ha compartido sus deseos de ser mamá, como fue su romance con Lewis y los retos médicos que tuvo que superar para poder conseguir embarazarse.

Incluso, con este anuncio realizaron un posteo compartido para que los seguidores, familia y amigos conocieran la noticia.

La sorpresa para todos sus seguidores se da un día después de que la actriz y productora cumpliera 42 años de edad.