El Paseo de la Reforma ha sido testigo de cientos de actividades y protestas, pero este fin de semana circularon en redes varios videos en los que se ve a una multitud corriendo, ¿qué pasó? el equipo de producción de la próxima película vino a México.

Una de las imágenes que más se viralizaron fue la toma aérea que hizo un dron sobre cerca del Ángel de la Independencia, en el que se ven varios autos estacionados sobre la avenida y gente corriendo como si huyera de algo.

De acuerdo con medios especializados en cine, esta imagen y otras en la que se ve a otro grupo de personas corriendo sobre la banqueta de Reforma, son parte de las grabaciones que están haciendo en la Ciudad de México para una nueva película "Godzilla vs Kong: Supernova".

Uno de los videos viralizados fue tomado por uno de los extras que participaron en la grabación, en el que se escuchan los gritos, se ve gente confundida y el momento en que los extras están esperando la indicación para iniciar con la escena.

En redes aseguraron que el equipo de producción también grabó otras partes de la película durante la noche en calles aledañas al Palacio Bellas Artes.

VIDEO | Así se llevó a cabo la filmación de algunas escenas para la nueva entrega de la cinta 'Godzilla' en la CdMx; usuarios en redes sociales se mostraron emocionados por ver la capital del país en esta película. 🦖🎬



Créditos: Redes Sociales pic.twitter.com/xa0c9MiWz9 — @telediario (@telediario) August 26, 2025

La película "Godzilla vs Kong: Supernova" está en proceso de producción y se espera que llegue a los cines en marzo de 2027.

La saga de Godzilla cuenta con más de 30 películas desde que la primera cinta japonesa se estrenó en 1954.

¿Qué películas se han grabado en CDMX?

Cabe recordar que la Ciudad de México ha sido el escenario de varias películas internacionales en las que han usado sus calles icónicas, edificios e iglesias para recrear escenas de acción y romance.

Entre las que están: