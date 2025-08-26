En medio de la fuerza que el personaje de "La Chilindrina", interpretado por María Antonieta de las Nieves, ha tomado tras la exitosa serie "Chespirito: Fue sin querer queriendo", se dio a conocer que la actriz tiene una semana hospitalizada.

Tras los rumores en diferentes medios sobre el estado de salud de la actriz mexicana, fue ella misma quien en redes sociales agradeció el apoyo y dijo que presentó "una fuerte deshidratación que me bajó el sodio" durante su gira por Perú.

La preocupación de los fans de "La Chilindrina" surgió luego de que fuentes consultadas por la revista TV Notas, revelaran que la amiga de "El Chavo" había sido internada de urgencia el pasado 20 de agosto por una presunta crisis de ansiedad.

Detalló que a días del "susto" seguía preocupada por la salud de "La Chilindrina", ya que a pesar de que en otras ocasiones habían ocurrido otras crisis similares en esta "ocasión fue un poquito más fuerte".

Ahondó en el tema y dijo que tras la valoración médica a la que fue sometida la artista, diagnosticaron que tiene bajos los niveles de sodio, consecuencia de un deterioro neurológico.

Cabe recordar que la actriz María Antonieta de las Nieves se mantiene vigente en los escenarios, da entrevistas para la televisión mexicana y de otros países de Latinoamérica, donde los personajes de "La vecindad del Chavo" mantienen una gran popularidad entre el público.

El mes pasado, la comediante se presentó en un programa de televisión en Lima, Perú, caracterizada como "La Chilindrina" y comentó que a pesar de la pérdida de memoria momentánea que llega a presentar continúa recibiendo a la prensa y trabajando.

En los casi 70 años de carrera profesional, la actriz mexicana se ha comprometido con el personaje elaborado por Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito", tanto que recientemente se involucró en el proceso creativo de la actriz, Paola Montes de Oca, quien la interpretó en la bioserie del actor.

Además, en 2021 María Antonieta de las Nieves fue incluida en el libro de los récords Guinness por tener "la carrera profesional más larga de una actriz interpretando el mismo personaje infantil con un total de 48 años y 261 días (desde el 20 junio 1971 hasta el 6 marzo 2020)".