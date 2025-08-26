¡Se armó la guerra campal en alta mar! El creador de contenido del Bronx llamado Mike Terra grabó una pelea que ocurrió al interior de un crucero en la fila del área de buffet presuntamente provocada por unas tiras de pollo.

De acuerdo con el New York Post, la pelea fue grabada la madrugada del 19 de agosto por el influencer mientras viajaba en un barco de la empresa Carnival durante su regreso hacia Miami.

En la grabación que se difundió en redes se muestra como hombres y mujeres se golpean, jalan y patean en medio de gritos, haciendo que el resto de los pasajeros, que estaban asombrados, se mantengan lejos de las agresiones.

Otros, como Terra, se mantuvieron en primera línea del incidente para captar los detalles parados desde los asientos del área de comida del crucero.

Al inicio, se muestra a un elemento de seguridad huyendo de la pelea. Mientras que dos de sus compañeros se quedan intentado meterse para calmar las cosas, aunque en ese instante no lo logran.

En medio de las tensiones, se muestra como dos personas están agarradas de otra jaloneándose. A su vez, unas más se azotan contra una barra.

De pronto, se acerca un guardia y logra sujetar a uno de los involucrados del brazo para alejarlo del pleito, pero pese a los intentos por controlar la situación son insuficientes.

Ante ello, al fondo se escucha la voz de una mujer cuestionando el hecho: "¿Dónde está la seguridad?"

Aunque la grabación sólo dura unos segundos, el influencer voltea la cámara y con ojos de sorpresa menciona: "Todo por unas tiras de pollo, ¡Es una locura!".

Sobre la pelea en la zona de comida del crucero, Carnival minimizó el incidente, asegurando que fue sólo un hecho aislado.

Por su parte, Mike Terra declaró que no conocía con certeza cual fue la razón por la que inició la pelea, sólo que ocurrió mientras la gente estaba formada.