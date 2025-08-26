¡Taylor Swift y Travis Kelce están comprometidos! La famosa pareja sorprendió a todo mundo al compartir la noticia con una serie de fotos en las que se observa el romántico momento en el que el jugador de Kansas City le pidió que se convirtiera en su esposa. Inmediatamente, los fans de ambas celebridades reaccionaron a su compromiso y los felicitaron, a la vez que mostraron su emoción ya que no pueden esperar por ver a Taylor vestida de novia.

Sin duda, la celebración del matrimonio de Taylor Swift, de 35 años, y Travis Kelce, de 35, será la boda del año y, seguramente, uno de los eventos más importantes que nadie querrá perderse. Tanto Travis como Taylor son conocidos en todo el mundo por su destacada carrera profesional y, también, son queridos por miles de personas que los siguen y los admiran.

Desde que se dio a conocer su noviazgo hace casi dos años, la pareja se convirtió en la consentida de muchos y también, en la más asediada por los paparazzi. Ahora, con su boda en puerta, se espera que la prensa y los ojos del mundo entero estén sobre ellos, pues todos desearán enterarse de los detalles de su enlace matrimonial, el vestido que usará ella, el lugar en donde se casarán y más.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Taylor Swift y Travis Kelce revelaron su compromiso; en las fotos compartidas se ve al ala cerrada de Kansas City de rodillas, pidiéndole matrimonio a la intérprete de “Shake It Off”. “Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”, escribieron en la publicación, como referencia a la canción “So High School” de su álbum “Tortured Poets Department”.

La publicación, que ya supera los siete millones de “me gusta”, rápidamente fue compartida por los fans, quienes externaron su felicidad ante este momento que viven ambos. De acuerdo con las fotos, la pedida de mano fue en un jardín, adornado con flores blancas y rosas.

En las imágenes también se alcanza a apreciar el lujoso anillo de compromiso que le entregó el deportista a la cantante; se calcula que su valor sea de millones de dólares.

¿Cómo es el anillo de compromiso de Taylor Swift?

De acuerdo con lo reportado por TMZ, el anillo de compromiso es un diamante antiguo de talla brillante. El diseñador de la costosa joya es Kindred Lubeck.

¿Cómo se conocieron Taylor Swift y Travis Kelce?

La historia de amor entre Taylor y Travis comenzó en julio de 2023, luego de que el ala cerrada de la NFL manifestara su decepción por no haber podido conocer a la cantante en su gira "Eras" en Kansas City. Travis hizo tal confesión en su podcast “New Heights” y señaló que le había hecho una pulsera de la amistad con su número de teléfono.

Dicha noticia llegó a Taylor, quien más tarde calificó el gesto como algo sacado de una “película de John Hughes”. Poco tiempo después, Travis y Taylor hicieron oficial su relación en septiembre de 2023, cuando la estrella del pop asistió a un partido de Kansas City.