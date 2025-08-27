Luego de que Martha Higareda y Lewis Howes sorprendieran con que se convertirán en papás de dos bebés, ahora el cantante pop español Enrique Iglesias y la extenista Anna Kournikova se suman a los anuncios de la llegada de un nuevo miembro a la familia.

La revista Hola España reveló este martes que la deportista está embarazada por tercera vez.

De acuerdo con fuentes cercanas a la pareja, aseguraron que se encuentran emocionados por con la llegada de su cuarto hijo.

Aunque no dieron detalles exactos del tiempo de embarazo que podría tener Kournikova.

“Ambos están muy ilusionados con volver a ser padres y lo serán a finales de este año, ella está en el ecuador de su embarazo", reveló dicha fuente.

Hace unos días surgieron en redes sociales rumores del nuevo embarazo de la exdeportista, de 44 años, ya que fue captada en público, en calles de Miami llevando al colegio a sus otros hijos, luciendo un atuendo oversize que aparentemente intentó ocultar su estado.

Hasta el momento ninguna de las dos celebridades se ha pronunciado al respecto, pero la revista ¡Hola! en su versión de España confirmó el embarazo con dichas fotografías.

¿Cuántos hijos tienen Enrique Iglesias y Anna Kournikova?

Enrique y Anna iniciaron una relación luego de que iniciaran un romance en 2001 luego de que se conocieron en la grabación del video "Escapar", protagonizado por la entonces tenista.

Desde ese entonces la pareja se ha mantenido unida, sin embargo, esperaron varios años para hacer crecer a su familia.

Fue hasta 2018 cuando anunciaron el nacimiento de sus mellizos Nicolas y Lucy que actualmente tienen siete años.

Luego dos años después, la tenista, nacida en Moscú, se embarazó por segunda ocasión y nació Mary, quien tiene cinco años.

Aunque tanto la deportista como el cantante mantienen sus cuentas en redes sociales abiertas, las publicaciones de su vida personal son limitadas.

Enrique Iglesias suele publicar más sobre su carrera artística, conciertos y colaboraciones, en contraste con su pareja que solía subir fotos de los niños disfrutando su vida familiar.

Pese a ello, tiene más de un año de que la tenista no publica más fotos, pese a la reciente revelación de su nuevo embarazo.

Actualmente, Anna Kournikova tiene 44 años y durante su juventud fue una deportista de alto rendimiento que le permitió competir a finales de los 90 en el Abierto de Estados Unidos, Roland Garros, Abierto de Australia, y a inicio de los 2000 en el Campeonato de Wimbledon.