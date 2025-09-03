Luego de los señalamientos que se han hecho sobre la vida personal del novio de Alicia Villareal, Cibad Hernández, el influencer explotó revelando la verdad sobre su vida amorosa y sale aclarar los rumores acerca de su profesión.

"Aquí nadie se está colgando de nada, cada quien está donde está", dijo el influencer de 46 años, en un video publicado en sus redes sociales, en el que aseguró que el reconocimiento que actualmente tiene se debe a su trabajo.

"A mí nadie me ha regalado lo que tengo. Somos 7 millones de seguidores en todas las redes sociales. Esto no es de hoy, no es de ahorita", sentenció el novio de la güerita.

Estas declaraciones surgieron luego de que algunos comunicadores del medio del espectáculo como Shanik Berman afirmaran que el noviazgo entre Alicia Villarreal y Cibad era un montaje para atraer clics y que el influencer habría estafado a su exesposa estadounidense.

El tiktoker aclaró en su posicionamiento que desde septiembre del año pasado es un hombre legalmente soltero, reconoció que sí tiene hijos, aunque no dio más detalles al respecto.

Con mucho respeto a mis seguidores y a la opinión pública, aunque no es necesario aclarar, chismes oportunistas, si es necesario dejar saber algunos puntos para frenar esa oleada de gente que le molesta LA FELICIDAD DE ALGUIEN MÁS

También habló de los rumores que sobre sus preferencias sexuales: "Aunque no tendría nada de malo, si fuera el caso, pero no soy bisexual, no vivo con nadie, nadie me paga la renta, no vivo con alguien, esas cosas que se dicen no están".

La pareja de la cantante de "Sentimientos" aseguró que la ola de rumores sobre su persona se desató porque "la felicidad de algunas personas causa envidia".

Hace más de una semana, Cibad y Alicia Villarreal anunciaron su noviazgo en sus plataformas y desde entonces en varios videos se han mostrado cariñosos e incluso mostraron un tatuaje que se hicieron igual.

La exvocalista del grupo Límite, aunque no ha publicado fotos con su novio, ha compartido en sus historias en Instagram los videos que han hecho con Cibad sobre su romance, el festejo de su cumpleaños e incluso también este mensaje en aclaratorio.