El hipnotista John Milton fue víctima de un asalto a mano armada mientras circulaba en calles de Culiacán, Sinaloa, y tras su reporte en redes sociales, horas después logró recuperar su camioneta Cadillac.

De acuerdo con una entrevista radiofónica que dio a la periodista Azucena Uresti, el robo ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde mientras viajaba junto con su esposa y un acompañante cuando un vehículo los interceptó.

Enseguida, el hipnotista tuvo que estacionarse al ser amagado por un grupo de jóvenes que portaban "armas largas, rifles de alto poder y armas cortas".

Detalló que tras estacionarse los sujetos los bajaron del vehículo y pese a que lo reconocieron lo despojaron del vehículo.

Aseguró que, durante el asalto, los presuntos delincuentes dispararon al aire en reiteradas ocasiones. "Bendito Dios podemos platicar la historia porque hay personas que hoy por hoy ya no pueden platicarla".

El hombre conocido como "el caballero de la hipnosis" aseguró que seis horas después del asalto, 10:00 pm, la fiscalía de Sinaloa le informó que su vehículo había sido recuperado, por lo que agradeció la intervención de los tres niveles de gobierno.

"Yo quiero agradecer públicamente al señor (Omar García) Harfuch , a las instituciones policías, a la fiscalía, al Ejército, inclusive a la misma sociedad", comentó.

Este miércoles, fue John Milton quien reveló en una transmisión en sus redes sociales que había sufrido un asalto en Culiacán.

Evitó dar detalles del suceso, pero exhortó a los ladrones a devolverle su pasaporte y visa, según reportaron medios locales.

" (Mis hijas) me hicieron el favor de invitarme de viaje y en el vehículo tengo mis pertenencias. Les digo por favor si alguien conoce a las personas que tomaron las pertenencias, me hagan el favor de volver lo que corresponde, gracias" , dijo Milton.

🚨 John Milton :

Porque el charlatán fue despojado de su camioneta y en un en vivo lloró.

😭

Pide que los narcos le regresen sus pertenencias personales, como su visa y documentos, ya que tiene un viaje programado para ver a sus hijas.

🥹

Está disfrutando lo votado.

👏🏻👏🏻#RT… pic.twitter.com/XaWV5jZZgJ — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) September 3, 2025

Por su parte, este miércoles, en conferencia de prensa la vocera de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa Verónica Verona informó que la localización de la camioneta del hipnotista fue por "los instrumentos tecnológicos gozan estas unidades".

Sobre las pertenencias que reportó Milton dijo que al parecer si las habían recuperado.

Tras reportarse el incidente, en un comunicado el equipo del hipnotista informó sobre el asalto y aseguraron que se encontraba en buenas condiciones, descartando los rumores sobre que estaba lesionado.