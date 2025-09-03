Protección Civil de Chiapas reporta la formación de dos tornados en San Cristóbal de Las Casas, con afectaciones preliminares en techos de lámina.

En sus redes sociales, la dependencia señaló que activó los protocolos de atención para salvaguardar a la población.

También informó que mantiene monitoreo constante tras los fuertes vientos registrados en la zona.

"Elementos de Protección Civil se encuentran en la zona, aplicando protocolos de ayuda a la población ante las afectaciones reportadas. Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada por medios oficiales y extremar precauciones".

VIDEOS. TORNADOS CAUSAS ESTRAGOS EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

🌪️ Se reporta la formación de dos tornados en San Cristóbal de Las Casas, con afectaciones preliminares en techos de lámina.



El Sistema Estatal de Protección Civil ha activo protocolos de atención para salvaguardar a la población. pic.twitter.com/Q8whAZfhge — Protección Civil Chiapas (@pcivilchiapas) September 3, 2025