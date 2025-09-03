TE RECOMENDAMOS
Al menos una veintena de "víctimas" se registraron este miércoles al descarrilar el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), uno de los principales funiculares turísticos, del centro de Lisboa, dijo a EFE una fuente de los bomberos zapadores de la capital, quien indicó que la cifra es preliminar.
La fuente no precisó si las "víctimas" en el suceso son muertos o heridos. Sobre el terreno, EFE pudo constatar un amplio despliegue policial, que ha cerrado el acceso a la zona, y de equipos de emergencia.
El Ascensor de Gloria conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa.