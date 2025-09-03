Shakira enamoró a sus millones de fanáticos en redes sociales al compartir una sesión fotográfica en redes sociales ataviada con un pequeño traje de baño de dos piezas que ayudó a destacar su belleza natural y figura de impacto.

La cantante recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una serie de fotografías profesionales, tomadas durante su break en Los Cabos, Baja California, México. En las imágenes aparece luciendo un pequeño conjunto rosa metálico de dos piezas.

LEE MÁS: Emily Ratajkowski cierra el verano 2025 con diminuto bikini nude en la playa

La originaria de Barranquilla, Colombia posó luciendo un bralette de escote circular con flecos rizados bajo en pecho, así como un bikini de cintura baja con el mismo diseño de tiras en las caderas.

Se mostró bella frente a la cámara con ligero maquillaje en tonalidades naturales en el rostro, mientras su icónica cabellera se lució peinada en voluminosos mechones ondulados.

NO TE PIERDAS: Revelan qué miembro de la familia real ‘corrió’ a Meghan y Harry antes de que renunciaran a la realeza

“Salvajísima en una playa de México”, escribió bajo la publicación que recibió miles de likes y comentarios de sus acérrimos fanáticos que le expresaron su admiración y amor.

Los paparazzis la captaron durante su día de playa haciendo ejercicios de yoga y meditando sola frente al mar. Su escapada ocurrió a su llegada a México para dar una serie de conciertos en varias ciudades, incluida la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Veracruz y Tijuana, por mencionar algunos destinos.

La celebridad, de 48 años, ha estado rompiendo récord durante su paso por México con su gira Las Mujeres Ya No Lloran. Tan sólo en el Estadio GNP, la cantante tuvo agendadas cuatro fechas en agosto; regresará al lugar para un nuevo concierto el 18 de septiembre, lo que en total suma 12 shows desde que inició su gira en el país en marzo pasado.

De acuerdo con los informes, Shakira ha superado en ventas a Beyoncé y Lady Gaga ya que su gira se ha convertido en la más grande de 2025 hasta el momento.

En junio pasado anunció frente a su público de Miami que su tour se dirigirá a Reino Unido luego de finalizar su paso por Sudamérica, exactamente el 9 de diciembre en Argentina.