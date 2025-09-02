Salma Hayek, la veracruzana más consentida en la industria del cine de Estados Unidos, incendió las redes posando con un sexy bikini rojo con motivo de sus 59 años.

La actriz de fama mundial subió una foto a sus cuentas con motivo de su cumpleaños.

Con una copa en mano y el con el atardecer de fondo, la mexicana brindó por sus "59 vueltas alrededor del sol" durante un paseo por un yate.

Pese a que está a cerca de llegar al sexto piso, Hayek destacó su vitalidad y ganas de seguir cosechando éxitos: "¡Sigo bailando! Salud por todos ustedes".

Enseguida cientos de sus más de 30 millones de seguidores en Instagram la felicitaron, hicieron reconocimiento de su talento, alegría y belleza.

Salma, originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, es una de las actrices mexicanas que se conservan vigentes en Hollywood donde inició su carrera en la década de los 90, periodo en que protagonizó su película revelación "Desperado" (en México fue titulada como "Pistolero") junto con el actor español Antonio Banderas.

Recientemente, la también productora de cine posó un diminuto bikini para el lanzamiento en México de la revista Sports Ilustrated.

Con la vitalidad que la caracteriza, Salma compartió un breve video en el que se le ve bailando en una terraza ubicada en una playa de México.

Actualmente, la veracruzana está enamorada del empresario francés François-Henri Pinault con quien está casada desde 2009 y de quien tuvo una hija llamada Valentina de 17 años.

Durante su carrera en Hollywood, Salma Hayek ha compartido pantalla con cientos de actores entre los que están Matthew Perry, Will Smith, Ted Levine, Maya Rudolph, Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, Penélope Cruz, Rob Schneidery, Angelina Jolie entre otros.

Entre las películas que ha protagonizado están: