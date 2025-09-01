Maribel Guardia está imponiendo moda durante los últimos días del verano con glamorosos looks que destacan su belleza y la impresionante silueta que conserva a los 66 años.

En una de las recientes publicaciones que hizo en Instagram, la actriz posó con un glamoroso vestido de estilo slip, con atrevido escote en V y falda ajustada en la altura de la cadera.

La prenda se trató de un vestido largo en color rosa fucsia de Ronaldo Anzures, con finos tirantes y decorado con piedras plateadas sobre el escote. Le sumó un par de sandalias con tacón de diamante, un par de collares plateados y brazaletes a juego.

Destacó su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial rosado, blush, un cat eye negro y sombras ahumadas; su cabello se lució peinado en una cola de caballo alta con fleco lacio.

La también bailarina ha sido tema de conversación en los últimos días en los medios de comunicación mexicanos de nueva cuenta por su nuera Imelda Tuñón.

A casi medio año de protagonizar una dura batalla legal contra Imelda para obtener la custodia de su nieto José Julián, Maribel ha sido señalada de no darle manutención para la crianza y cuidado del menor.

Fue la misma Maribel la que reveló que ya no le daba dinero a la viuda de su hijo Julián Figueroa por su propia petición. Según dijo en el programa Despierta América: “Lo que es cierto es que ya no le estoy dando la ayuda que le daba porque me lo pidió abiertamente”.

“Pero, sería mi ilusión llegar ante el juez y decirle que a mí me encantaría cubrir todos los gastos del niño”, dijo.

Imelda ya le había dicho a la prensa mexicana que no quería recibir nada por parte de Maribel Guardia y le pidió que se olvidara de ella y del pequeño José Julián.

En torno a este contexto, Tuñón anunció recientemente que abrió un perfil en línea para vender contenido exclusivo a sus fanáticos, pero no se trata de Only Fans.

“¡Oigan, ya se pueden suscribir a mi contenido exclusivo y tengo mucho que compartir, ja, ja, ja! Hablo mucho, pero bueno”, escribió en su cuenta de Instagram.

“¡Gente! No es tipo OnlyFans. Va a ser más bien algo muy diferente a lo que ven en redes sociales. Obvio sí habrá más fotos, más videos, respuestas a preguntas y contacto directo, ¡y sí!, se aclararán cosas”, agregó la actriz de 28 años.

Al parecer el anuncio de Tuñón se trata de una cuenta premium en Instagram donde está cobrando 79 pesos la suscripción.