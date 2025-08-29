La relación de Tom Cruise y Ana de Armas está avanzando tan bien y rápido que la pareja ya está contemplando pasar el resto de sus vidas juntos: salieron a la luz sus intenciones de dar el siguiente paso y casarse, pero se reveló que el actor quiere protegerse, por lo que haría firmar a la famosa cubana un acuerdo prenupcial de 600 millones de dólares.

Tom Cruise, de 63 años, y Ana de Armas, de 37, están muy enamorados y disfrutando de su romance sin esconderse; hace unos días, el New York Post reportó que la pareja fue vista en uno de los conciertos de Oasis, el cual se llevó a cabo en el estadio Wembley de Londres.

Personas cercanas a la pareja señalaron que la relación de ambas estrellas de Hollywood va en serio y que no sólo quieren tener hijos, sino que también estarían considerando seriamente unirse en matrimonio, así lo dio a conocer el medio RadarOnline.

Una fuente contó que tanto Ana como Tom habían estado negociando un acuerdo matrimonial, con el cual protejan su fortuna; sobre todo, al protagonista de “Misión Imposible” le interesa cuidar su riqueza, la cual está valuada en 600 millones de dólares.

“Tom microgestiona cada detalle de su vida (…) Cualquier persona cercana a él siempre tiene un montón de papeleo y acuerdos de confidencialidad que firmar", mencionó el informante, quien aseguró que de Armas está dispuesta a firmar ya que “fue emocionante cuando Tom le propuso matrimonio, dijo que quería pasar el resto de sus vidas juntos”.

Añadió: “Comprometerse después de tres meses les parece demasiado rápido a muchos de sus amigos, y les preocupa que no lo estén pensando bien (…) Pero Tom claramente ha conquistado a Ana; su vida se ha vuelto muy glamurosa y emocionante desde que empezó a salir con él”.

Además, enfatizó que involucrarse sentimentalmente con Tom Cruise puede resultar beneficioso para la actriz cubana, ya que él puede impulsar su carrera y convertirla en una estrella más grande. “No es un papel fácil de conseguir. Cruise tiene fama de investigar estrictamente a las mujeres de su vida. Ana pasó la prueba", afirmó la fuente”.