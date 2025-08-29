A dos años de que se revelara que el actor Bruce Willis había sido diagnosticado con demencia frontotemporal, su esposa Emma Heming dijo que fue trasladado a una casa de reposo.

"Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora", confesó Heming en una reciente entrevista que dio para el canal estadounidense ABC.

La pareja del protagonista de "Duro de Matar" dijo que el "segundo hogar" en donde el actor será atendido las 24 horas está cerca de la casa en la que compartían como familia.

Aseguró que sus hijas pequeñas, Mabel y Evelyn de 13 y 11 años, mantienen contacto con él e incluso llegan a visitarlo para comer y cenar.

Emma Heming también contó que debido a los problemas del habla que tiene Willis, la familia ha aprendido a adaptarse y a comunicarse.

Aseguró que llevarlo a una casa donde tenga los cuidados necesarios, es algo con lo que el actor estaría de acuerdo ya que él quisiera que sus hijas vivieran en un hogar que se adapte a sus necesidades y no a las de él.

Sobre los primeros síntomas de la demencia frontotemporal que presentó Bruce, su esposa, de 47 años, dijo que antes del diagnóstico, el actor pasó de ser alguien platicador y cálido a retraerse y evitar las conversaciones, hecho que puso mucha tensión en su matrimonio.

Fue hasta que Willis recibió un diagnóstico que pudieron entender que es lo que estaba sucediendo.

El actor de 70 años de edad inició su carrera en Hollywood en los años 80 y llegó a participar y protagonizar más de 70 películas, sin embargo, tras iniciar con los síntomas de la demencia se retiró de los reflectores para atender su salud.

Bruce Willis se casó con Emma Heming en 2009 y luego de 12 años de matrimonio, en 2022, anunciaron que el actor había sido diagnosticado con afasia, pero tras las continuas revisiones médicas, al siguiente año informaron a los medios en un nuevo diagnóstico.

La demencia frontotemporal que padece el protagonista de "Sexto Sentido" es un grupo de trastornos que afectan progresivamente los lóbulos frontal y temporal del cerebro que provocan cambios en el comportamiento, el lenguaje y las funciones ejecutivas.

Cabe mencionar que anteriormente Willis estuvo casado con la actriz Demi Moore con quien tuvo tres hijas: Rumer, Scout y Tallulah, de 37, 34 y 31 años de edad.

Pese a su separación y al revelarse las condiciones de salud de Bruce Willis, en redes sociales Demi Moore compartió algunos videos en los que se le ve a ella y a sus hijas convivir con el actor.

En los últimos años, en los videos que la familia ha compartido en diversas plataformas se muestra las dificultades que tiene el actor para comunicarse o en ocasiones para moverse.

Debido a que Willis es una de las estrellas de Hollywood más icónicas por sus legendarias películas de acción el seguimiento sobre su estado de salud está bajo el reflector de todo el gremio.

