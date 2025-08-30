A sus 59 años, Halle Berry compartió en Instagram una serie de fotografías que capturaron la atención de miles. En una de las imágenes más comentadas, Berry aparece relajada en un entorno paradisíaco, luciendo un bikini negro que resalta su figura tonificada y su elegancia natural.

Con lentes de sol y múltiples collares, la actriz irradia una vibra fresca y empoderada. Halle aparece sentada en la arena y en el fondo se ve el mar de color azul turquesa.

Las publicaciones forman parte de una escapada vacacional que Halle Berry disfrutó junto a su pareja, Van Hunt. Los fans no tardaron en llenar la sección de comentarios con elogios y mensajes de cumpleaños, destacando no solo su belleza, sino también su autenticidad y carisma.

La actriz ha convertido sus redes sociales en una plataforma para compartir momentos personales, reflexiones y, por supuesto, looks que marcan tendencia. Para esta publicación, escribió: “Tenemos que envejecer, pero no tenemos que hacernos viejos”.

Las fotos de Halle Berry salen a la luz luego de que su expareja David Justice la criticara por “no cocinar ni limpiar” cuando se casaron en los años 90.

El ex beisbolista dijo en el podcast All the Smoke que solía pensar: “Si tenemos hijos, ¿será esta la mujer con la que quiero tenerlos y formar una familia? Y en ese entonces, de joven, ella no cocinaba, no limpiaba, no parecía realmente maternal”, señaló.

Agregó que finalmente se dio cuenta de que “ésa no era la persona con la que quería pasar su vida”, y dijo que más tarde comenzó a comprender que el matrimonio podría haberse salvado si hubiera “sabido sobre la terapia”.

Halle Berry ironizó sobre el comentario machista de su expareja en una de las fotos que subió a redes sociales y escribió: “¡Ufff…! Cocinar, limpiar y ser madre”, mientras se mostraba riendo. Los seguidores de la actriz también se burlaron.

Muchos fanáticos criticaron a Justice, tres veces All-Star de la MLB y dos veces ganador de la Serie Mundial, que jugó con los Bravos de Atlanta y los Yankees de Nueva York durante sus 14 temporadas en la liga.

Halle Berry triunfa en el terreno profesional y personal. Está saliendo con el músico Van Hunt. fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en 2020 y confirmaron su relación ese mismo septiembre.