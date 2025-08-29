Anastasia Karanikolaou, mejor conocida como Stassie, volvió a encender las redes sociales con una serie de fotografías que dejaron sin aliento a sus más de 11 millones de seguidores en Instagram.

En una de las publicaciones más recientes, la influencer aparece posando frente a un helicóptero ataviada con un top amarillo que resalta su cintura diminuta y curvas perfectamente esculpidas. Completó el outfit con un pantalón a colores y sandalias.

En otra publicación, Anastasia luce un top negro mientras posa con seguridad y elegancia. En la misma galería, sorprende con un vestido blanco de transparencias. Su piel bronceada, maquillaje impecable y cabello perfectamente peinado complementan el look, demostrando por qué es considerada una de las it-girls más influyentes del momento.

Karanikolaou, quien ha colaborado con marcas como Savage X Fenty y Kylie Cosmetics, continúa consolidando su presencia como ícono de estilo y belleza en redes sociales.

Anastasia Karanikolaou saltó a la fama en redes sociales por ser la amiga de Kylie Jenner. Han mantenido su amistad durante más de una década. Según el tabloide Daily Mail, se conocieron en una tienda Barnes & Noble en Calabasas, California, cuando ambas tenían 13 años y estaban en la escuela secundaria.

Kylie Jenner describió a Anastasia Karanikolaou como su amiga más antigua y compartió que han pasado por muchas experiencias juntas, considerándola como una hermana.

A diferencia de las Jenner, Anastasia no proviene de una familia adinerada y su madre luchó contra las adicciones. A pesar de esto, mantiene a su familia como influencer y modelo. Ahora, junto a su pareja, el TikToker Jaden Hossler, intenta retomar su vida.

Por ahora lo que más le funciona es mostrar fotos de su estilo de vida. La influencer actualmente es embajadora de Lounge Underwear, Fashion Nova, Savage x Fenty, Revolve y Skims, ésta última es la marca de ropa de Kim Kardashian.

Recientemente, Anastasia Karanikolaou se sinceró sobre haberse sometido a una cirugía plástica a una edad temprana. “No me he puesto implantes en el trasero. Los únicos implantes que tengo están en mis pechos”, dijo.

“Y no digo que no me haya hecho otras cosas o que no haya cambiado de lugar algunas cosas o lo que sea. Pero siento que estaba en un momento de mi vida cuando era más joven y sentía que mis labios necesitaban ser grandes, mis pechos necesitaban ser grandes. Todo... Mi trasero necesitaba ser grande".