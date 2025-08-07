Anastasia Karanikolaou encendió las redes sociales al compartir una fotografía de sí misma haciendo alarde de su inigualable belleza y figura de impacto ataviada con un atuendo total black.

La mejor amiga de Kylie Jenner impuso tendencia este verano con una fotografía en la que se luce vestida con un ajustado catsuit negro sin mangas y escote circular. A su look le sumó un par de sandalias negras, brazaletes plateados y un bolso de estilo Y2K.

Stassie Baby utilizó maquillaje en tonos bronceados, con labial nude, blush y un ligero cat eye; lució su cabello castaño peinado en mechones voluminosos sobre sus hombros.

“Oh, hola”, escribió la celebridad bajo la foto tomada en las calles de Los Ángeles, misma en la que comentaron sus amigos y fanáticos más acérrimos.

Su actividad en redes sociales ocurre días después de haber regresado del viaje que hizo con Kylie y otros amigos por las costas de Grecia para celebrar su cumpleaños 28.

La estrella compartió algunos detalles del viaje en su cuenta de Instagram, entre ellos un video tomando cócteles y bailando sensualmente con Jenner a bordo de un yate de lujo.

La influencer de redes sociales recientemente habló sobre su relación con Kylie Jenner y lo que ella le significa como amiga y socia.

Por meses se rumoró que habían terminado su relación ya que no se mostraron en dicho momento juntas en público y en redes sociales.

Sin embargo, Stassie le dijo a People que sólo estaban viviendo sus respectivas vidas.

De hecho, destacó que su amistad está más fuerte que nunca y que no sería sencillo separarse ya que ambas saben "mucho de la otra".

Agregó que sus amigos son "la familia que pudo elegir" en medio de conflictos personales y familiares.

De hecho, la amistad que sostiene con Kylie y otras personalidades de Hollywood, ha hecho que Anastasia escale a otro nivel en cuanto a su carrera profesional como modelo e imagen de marcas de moda para redes sociales.

Actualmente es embajadora de Lounge Underwear, Fashion Nova, Savage x Fenty, Revolve y Skims, la marca de ropa de Kim Kardashian; previo a su cumpleaños número 28, Stassie reveló que se había unido a Victoria’s Secret para ser colaboradora.