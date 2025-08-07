Lindsay Lohan volvió a acaparar reflectores con una aparición deslumbrante en la premiere australiana de Freakier Friday, la esperada secuela de Un viernes de locos. La actriz, que protagonizó la cinta original hace 21 años, se presentó con un look glamoroso y audaz que confirma su regreso triunfal a Hollywood.

Lohan lució un elegante vestido negro de noche con una falda transparente que dejaba ver sus largas piernas, sumándose así a la tendencia de moda que ha conquistado las alfombras rojas en los últimos meses. El diseño, sofisticado y atrevido, resaltó su figura y reafirmó su estilo renovado.

Completó el atuendo con una bolsa Fortune Minaudiere dorada, valorada en 2,235 dólares australianos, con una forma inusual de galleta de la suerte, añadiendo un toque divertido y simbólico a su look.

Para el maquillaje, Lindsay Lohan optó por una base de porcelana, rubor rosado y un labial rosa suave, logrando un acabado fresco y delicado. Su cabello rubio, suelto en ondas suaves, completó el estilo con un aire romántico y moderno.

En la alfombra roja, Lohan compartió momentos memorables con Jamie Lee Curtis, su compañera de reparto en ambas entregas de la saga. A sus 66 años, Curtis demostró que el carisma no tiene edad, y juntas irradiaron complicidad y fuerza escénica.

El elenco original también regresa, incluyendo a Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky y Rosalind Chao, en lo que promete ser una nostálgica y divertida continuación.

En medio del llamado Lohanaissance, Lindsay ha enfrentado rumores sobre supuestos procedimientos estéticos. Su equipo desmintió que se haya sometido a un estiramiento facial, y la actriz explicó que su apariencia se debe a una rutina de cuidado de la piel que incluye bótox, tratamientos faciales con láser y Morpheus8, un procedimiento no invasivo de microagujas.

Además, reveló detalles de su estilo de vida saludable: jugos naturales, té verde, agua con chía y parches para los ojos cada mañana. “Todo el mundo se pone bótox”, declaró en mayo a ELLE, reafirmando que su enfoque está en el bienestar y la salud.

Hoy, Lindsay Lohan se presenta como una mujer sobria, feliz y centrada en su familia. Su regreso a la pantalla grande no solo marca una nueva etapa profesional, sino también personal, en la que brilla con autenticidad y confianza.