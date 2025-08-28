A menos de un mes de haber firmado su tormentoso divorcio con el productor Cruz Martínez, la cantante Alicia Villareal revela que volvió encontrar el amor.

Este miércoles la güerita compartió varias historias de Instagram presumiendo que ella y su nuevo novio hasta ya se habían hecho el mismo tatuaje.

La exvocalista del grupo Límite no dejó con la duda a sus fans sobre la identidad del hombre a quien ahora podrá dedicar varias de sus canciones románticas.

Con un reel en el que se les ve dándose un beso apasionado, Alicia Villareal reveló que su nuevo amor es el tiktoker Cibad Hernández.

El influencer que se dedica a subir videos apoyando a las mujeres y que de acuerdo con medios del espectáculo, también es conferencista y tiene 42 años de edad, junto con los videos que subió con la intérprete "Te quedó grande la yegua" también le dedicó un par de mensajes.

"La vida te va poniendo las cosas en su lugar, cuando llega la hora de amar, hay que hacerlo desde el respeto, el cuidado, el tacto, la gentileza y las ganas de entregarlo todo y volver a empezar por escribir una historia única ".

En otro video que se tomaron en un viaje a Las Vegas, Nevada, Cibad le escribió: "Y de repente... llegó doña hermosa".

El fandom de Alicia Villareal inmediatamente expresó su emoción y apoyo a la nueva relación que inicia la cantante apocas semanas de firmar su separación.

La mexicana estuvo casada por más de 20 años con el exintegrante de Kumbia Kings, Cruz Martínez, con quien tuvo dos hijos.

En los últimos doce meses previos a oficializar su divorcio, la artista fue revelando en entrevista con la prensa que el proceso de separación había sido complicado, e incluso en un concierto que dio a inicio de este año Villareal hizo la seña para pedir ayuda en casos de violencia de género.

Durante su juventud, la cantante tuvo una hija con el exfutbolista Arturo Carmona, cuya separación también se dio en medio de una gran polémica.