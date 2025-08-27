El hijo de Pepe Aguilar, Emiliano, prendió la alerta de los seguidores de Ángela luego de que en sus últimos videos a pregunta abierta cuestionara a las mujeres si mantendrían una relación con un jugador de futbol americano que las golpeara.

Este martes, en su cuenta de Instagram, Emiliano Aguilar preguntó a sus seguidoras si serían pareja de un hombre que "les están metiendo madrazos todos los días en la cabeza, son bien violentos y les pegan a las mujeres, abusan y son alcohólicos".

Luego pidió que opinarán sobre las personas que viven con una pareja así.

"¿No crees que la persona que está juntada con ese tipo de personas tiene la mente dañada?", dijo.

Luego siguió su cuestionamiento sobre el caso hipotético: "¿Por qué no se casan con un cantante de Sonora, un tendedero en la maceta?".

Aunque Emiliano Aguilar no mencionó explícitamente el nombre de Ángela o de algún aludido, los seguidores de la cantante relacionaron los hechos con el noviazgo que tuvo la cantante entre 2023 y 2024 con Josh Ball, en ese entonces estrella de los Cowboys.

Al finalizar la relación, se desataron los rumores en redes sociales que Pepe Aguilar habría amenazado al jugador de futbol americano para que nunca hable de la romance fugaz que tuvo con su hija.

Cabe destacar que las declaraciones de Emiliano surgen luego de que expresara su enojo por las declaraciones que dio su padre en contra de su madre, en las que dijo que su expareja había vaciado su casa cuando se separaron hace más de 30 años.

Este no es el único video en el que el hijo del líder de la dinastía Aguilar ha hecho alusiones sobre que podrían suponer que sí habla de su relación con el resto de la familia.

Hace casi una semana tras las polémicas declaraciones que hicieron tanto Pepe Aguilar como Ángela durante un concierto en el Hollywood Bowl sobre ser mexico-americanos legales.

Emiliano también habló del tema sin mencionar el nombre de sus familiares.