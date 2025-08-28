En medio de las grabaciones de la secuela de" El diablo viste a la moda", los tacones de Anne Hathaway le jugaron un mal rato y sin importar el susto la actriz aguantó el golpe.

Este miércoles se viralizó el momento en que la intérprete del personaje de "Andrea Sachs" cayó por las escaleras de la entrada de un edificio, hecho, que por la reacción de la actriz y de su equipo, podría no haber estado planeado.

El momento ocurrió cuando Anne Hathaway salía de la puerta y al momento de bajar por los escalones uno de sus tacones se dobló, provocando que resbalara de sentón, dejando su pierna izquierda doblada.

La actriz que vestía una falta negra, inmediatamente, se incorporó, acomodó su cabello y levantó las manos.

Algunas personas de su equipo se acercaron para intentar ayudarla, pero "Andrea Sachs", quien era una de las asistentes del personaje de "Miranda Presley", con una sonrisa en el rostro indicó que estaba bien.

Horas después de la aparatosa caída, la actriz bromeó con el asunto, ya que hace años vivió una situación similar, pero durante la grabación de la película "El diario de la princesa", escena que pese a ser un accidente formó parte de la trama.

Anne lo tituló: "20 años después sigo cayendo por ustedes".

En el reel, se muestra la escena del resbalón en un patio del colegio donde se desarrollaba "El diario de la princesa" en el que escribió: "Cómo empezó", para dar pie al momento viral en el que puso: "Cómo sigue".

Durante este verano, las grabaciones de la secuela de "El diablo se vista a la moda" se han concentrado en la ciudad de Nueva York, donde tanto turistas y fanáticos han podido ver de lejos a parte del cast de la película.

En redes han compartido momentos en que se puede ver a Meryl Streep al interior de un edificio o al actor Stanley Tucci.