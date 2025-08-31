Luego de casi 5 años distanciados y una polémica interminable en torno a sus vidas personales y familiares, el príncipe Harry por fin se reunirá con su padre, el rey Carlos III, según afirma una fuente cercana al Palacio de Buckingham.

Según los informes, Harry se reunirá con su padre durante su próxima visita a Londres, misma que ocurrirá el próximo 8 de septiembre , fecha que marca el aniversario luctuoso de la reina Isabel II y en la que se llevará a cabo la gala anual WellChild Awards.

Una fuente le dijo a The Mirror que los problemas entre Harry y la familia real no se han resuelto, pero la reunión entre padre e hijo marcaría el inicio de una posible reconciliación con cada miembro en el futuro.

“Nadie pretende que los problemas familiares más amplios se hayan resuelto, pero esto comienza con Charles y Harry”, apuntó el insider.

La próxima reunión habría sido planeada por los equipos de asesores de ambas partes durante la reunión que sostuvieron en julio pasado en Londres. Cabe recordar que el Mail Sunday informó que el personal del rey y de Harry se reunieron en secreto para llegar a un acuerdo de paz en medio de la interminable disputa entre los duques de Sussex y la familia real británica.

“Por primera vez en mucho tiempo, hay una sensación genuina de que la reconciliación está al alcance”, apuntó el insider a The Mirror y agregó que el equipo de Harry y el palacio “han abierto la línea de comunicación”.

La última vez que Harry y su padre se reunieron fue en febrero de 2024, luego de que se anunciara el diagnóstico de cáncer de Carlos III, antes y después de esto, la comunicación entre ambos ha sido casi nula y no ha habido reuniones oficiales entre los dos.

“No se trata de grandes gestos ni de reuniones improvisadas. La prioridad es la privacidad y la dignidad, pero también garantizar que la puerta permanezca abierta para un mayor diálogo”, detalló la fuente.

Esta reunión no incluirá al príncipe William, afirma la fuente. Al parecer, el próximo en liderar la corona británica cerró cualquier posibilidad de reconciliación con Harry y su esposa Meghan Markle.

“En cuanto a Harry y William, sin embargo, cualquier posibilidad de reconciliación entre ellos ha sido rechazada de plano”, agregó.

Según informó recientemente Fox News, William se muestra reacio a reconciliarse con su hermano y a recibirlo de nuevo en la monarquía debido a que “persiste una falta de confianza” en Meghan Markle luego de todas las polémicas a las que ha vinculado a cada miembro de la familia.

Con anterioridad, otra fuente le había afirmado a la prensa estadounidense que William en realidad “odia” a su hermano y a su cuñada por todo el daño que le han hecho desde que dejaron de ser miembros activos de la institución en 2020 y por las declaraciones en contra de la familia que hicieron en conjunto en la entrevista con Oprah y las acusaciones de Harry en su libro Spare.

Asimismo, se ha comentado que la aversión que siente William por su hermano y Markle lo ha hecho considerar quitarles sus títulos reales una vez que se convierta en rey; esta medida también incluiría los títulos de sus hijos, Archie y Lilibet.