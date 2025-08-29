¿Amor de película o truco publicitario? A un mes de que Pamela Anderson y Liam Neeson sorprendieran a todo Hollywood con su romance, surgen las dudas sobre la verdadera relación que tiene los actores.

El noviazgo entre Liam y Pamela se dio a conocer en el marco de la nueva película que ambos protagonizaron "The Naked Gun", por lo que entre entrevistas que dieron en su gira de medios, confirmaron sentirse muy felices de estar juntos.

Semanas después en redes algunos incrédulos de que el amor se puede encontrar ya entrados en edad, Neeson tiene 73 años y Pamela 58 años, pusieron en duda el romance que atrajo los reflectores de Hollywood.

Por su parte, la revista especializada en la farándula TMZ reportó que presuntamente el equipo de publicistas de los actores lo había inventado todo.

"Nunca salieron, todo fue planeado", dicen.

En contraste, según una publicación de la revista estadounidense People realizada este viernes, las fuentes que consultaron descartaron que sea un engaño la relación amorosa entre las legendarias figuras del cine y televisión.

Detallaron que la pareja disfruta de compartir el tiempo juntos y destacaron que ninguno necesita recurrir a esos viejos trucos dado a que cada quien tiene una trayectoria sólida en el medio artístico.

De acuerdo con otra de las fuentes que mencionan, esta afirma que Pamela y Liam "tienen una conexión real".

El romance habría surgido el año pasado en los sets de rodaje de "The Naked Gun".

Durante la gira de medios y pese a que ambos eran solteros, se mostraron reacios a confirmar que estaban saliendo, aunque a preguntas explicitas evitaron dar detalles y se elogiaban entre ellos.

Aunque, uno de los momentos que más acaparó la atención de sus seguidores fue cuando en una entrevista para un canal de televisión estadounidense aparecieron a cuadro dándose un beso en la boca.