La volvió a encender las redes sociales con una publicación que dejó a sus seguidores sin aliento. En un video compartido en su cuenta oficial de TikTok, la artista luce un bikini verde que resalta su figura esculpida y su estilo inconfundible.

Con una actitud relajada pero poderosa, se despide del verano con una dosis de frescura que solo ella sabe transmitir. Usó una gorra azul que dice Puerto Rico e hizo lip sync de su canción + Perra + Bitch.

La publicación rápidamente acumuló miles de "me gusta" y comentarios de admiración, donde sus fans destacaron no solo su belleza, sino que también le comentaron que "cuándo podría".

@belindatok +🐩 +🐝tch #NuevaMusica ♬ + Perra + Bitch - Belinda & Neton Vega

Belinda asistió a uno de los conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico y bailaron muy de cerca. Lo que desató comentarios de que harían una gran pareja juntos.

, de 35 años de edad, vuelve a protagonizar las portadas de revistas al pasar por un excelente momento profesional. Tuvo un papel protagónico en la serie Mentiras y el lanzamiento de su álbum Indómita la lleva a encabezar las listas de popularidad.

Recientemente dijo, en entrevista, que quizá nunca vea las regalías por su canción Heterocromía debido a que tuvo que pagar los derechos para usar y transformar la canción de los Aristogatos. Sin embargo, no se arrepiente porque eso le trajo muchas cosas buenas.

en México. Ha demostrado una vez más su versatilidad artística y su capacidad para asumir nuevos retos en distintos formatos. Através de sus redes sociales se acerca a su público con nuevos temas y mostrando su estilo de vida.

Además, este fin de semana volvió a dar de qué hablar luego de que fue la artista invitada en el concierto de Shakira. Las estrellas interpretaron juntas Día de Enero y Belinda expresó su gratitud hacia la cantante colombiana.

“Shak gracias por regalarme una de las noches más especiales compartiendo juntas en el escenario y tu arte… Conectar a través de la profundidad de la música es algo inexplicable. Espero que sigamos compartiendo más momentos así… Además una de mis canciones favoritas. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Solo agradecimiento”, escribió en su cuenta de.

En el plano de la salud, la cantante confesó que su ritmo de trabajo la llevó a una crisis física a inicios del año que terminó con una hospitalización. Belinda explicó que la sobrecarga de compromisos y la falta de descanso afectaron seriamente su bienestar, lo que la obligó a hacer una pausa y priorizar su recuperación.

