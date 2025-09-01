La cantante y actriz Belinda volvió a encender las redes sociales con una publicación que dejó a sus seguidores sin aliento. En un video compartido en su cuenta oficial de TikTok, la artista luce un bikini verde que resalta su figura esculpida y su estilo inconfundible.

Con una actitud relajada pero poderosa, Belinda se despide del verano con una dosis de frescura que solo ella sabe transmitir. Usó una gorra azul que dice Puerto Rico e hizo lip sync de su canción + Perra + Bitch.

La publicación rápidamente acumuló miles de "me gusta" y comentarios de admiración, donde sus fans destacaron no solo su belleza, sino que también le comentaron que "cuándo podría empezar a salir con Bad Bunny".

Belinda asistió a uno de los conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico y bailaron muy de cerca. Lo que desató comentarios de que harían una gran pareja juntos.

Belinda, de 35 años de edad, vuelve a protagonizar las portadas de revistas al pasar por un excelente momento profesional. Tuvo un papel protagónico en la serie Mentiras y el lanzamiento de su álbum Indómita la lleva a encabezar las listas de popularidad.

Recientemente dijo, en entrevista, que quizá nunca vea las regalías por su canción Heterocromía debido a que tuvo que pagar los derechos para usar y transformar la canción de los Aristogatos. Sin embargo, no se arrepiente porque eso le trajo muchas cosas buenas.

Belinda es una de las estrellas más queridas en México. Ha demostrado una vez más su versatilidad artística y su capacidad para asumir nuevos retos en distintos formatos. Através de sus redes sociales se acerca a su público con nuevos temas y mostrando su estilo de vida.

Además, este fin de semana volvió a dar de qué hablar luego de que fue la artista invitada en el concierto de Shakira. Las estrellas interpretaron juntas Día de Enero y Belinda expresó su gratitud hacia la cantante colombiana.

“Shak gracias por regalarme una de las noches más especiales compartiendo juntas en el escenario y tu arte… Conectar a través de la profundidad de la música es algo inexplicable. Espero que sigamos compartiendo más momentos así… Además una de mis canciones favoritas. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Solo agradecimiento”, escribió en su cuenta de Instagram.

En el plano de la salud, la cantante confesó que su ritmo de trabajo la llevó a una crisis física a inicios del año que terminó con una hospitalización. Belinda explicó que la sobrecarga de compromisos y la falta de descanso afectaron seriamente su bienestar, lo que la obligó a hacer una pausa y priorizar su recuperación.