Parece que el amor pegó duro este verano en Hollywood, ya que el actor Kevin Costner se ha sumado a la lista de actores que recientemente iniciaron un nuevo romance como Liam Neeson y Tom Cruise.

De acuerdo con las fuentes consultadas por el medio Daily Mail, el protagonista de "El Guardaespaldas", de 70 años de edad, estaría saliendo con la exesposa del multimillonario Alec Gores, la cineasta Kelly Noones de 46 años.

Pese a que el actor es 24 años mayor que ella, gente cercana a la pareja aseguraron que "ella ha caído en su encanto".

Los rumores sobre este romance se fortalecieron este fin de semana, ya que ambos fueron vistos por separado en un evento público en Snowmass Village, cerca de Aspen.

Este nuevo noviazgo surge luego de que en febrero del año pasado el actor finalmente firmara el divorcio con Christine Baumgartner luego de nueve meses de litigio en tribunales, dando por terminado su matrimonio de 18 años.

Kelly y Kevin decidieron mantener la relación de bajo perfil para evitar que se vuelva algo mediático mientras se consolidan como pareja, ya que viven a kilómetros de distancia, el actor en Carpinteria, California, y ella en Manhattan Beach.

Pese a seguir saliendo en "secreto", gente allegada al actor aseguró que el amor surgió a finales de julio cuando salieron juntos en Aspen, lugar que ha sido punto de reunión para verse.

Detallaron que tiene muchos gustos en común como "el aire libre, los deportes, le gusta surfear, largas caminatas con perros".

Sin embargo, el momento están disfrutando la vida en pareja por lo que hacen lo posible por pasar el mayor tiempo disponible juntos, pese a las actividades profesionales y familiares, ya que ella tiene un hijo de 6 años de edad.

Tras su divorcio en febrero de 2024, a Kevin Costner se le ha relacionado románticamente con diversas cantantes como con Jennifer López y Jewel Kilcher.

¿Cuántos hijos tiene Kevin Costner?

De acuerdo con la revista People, el protagonista de la serie "Yellowstone" ha formalizado en tres ocasiones y a sus 70 años tiene siete hijos.