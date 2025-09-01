A días de haber iniciado la 82 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, durante la presentación de la nueva cinta "The Smashing Machine" se presentaron los coprotagonistas Emily Blunt y Dwayne Johnson, "La Roca", quien dejó impresionados a los asistentes por su cambio físico.

Durante la presentación mundial del nuevo proyecto del cineasta de Benny Safdie, los actores desfilaron ante la prensa y el público presente que tomó cientos de fotos, además, también por el hombre al que interpreta en la película.

" La Roca " sorprendió por al verse menos musculoso , sonriente y saludando en todo momento, pero con un torso y bíceps delgados, hecho que llamó la atención de sus seguidores.

El exluchador de la WWE transformó su físico para interpretar a Kerr, un campeón de la UFC y luchador de MMA retirado desde 2009, quien durante su vida deportiva padeció la adicción a los analgésicos y opioides, además, de que derivado de esto llegó a sufrir dos sobredosis.

Entre las fotos que se han difundido en medios estadounidenses, se muestra a "La Roca" en dos eventos en Venecia, en uno vistió un traje color beige el cual disimula la baja de musculatura, pero destacaba su rostro delgado.

En otras imágenes se le ve al actor y protagonista de esta cinta usar un pantalón blanco con playera azul en donde se acentúa el cambio físico.

Pese a que, en las redes sociales, Dwayne Johnson siempre ha mostrado su rutina de ejercicio y alimentación, el cambio físico destacó durante su paso en este festival de cine.

Johnson ha actuado para películas de acción y familiares en el que se destaca su fuerza y gran musculatura, entre las que están:

" Rápidos y Furiosos 10 "

" "Alerta Roja"

" Jumanji Cruise ", donde compartió créditos con Emily Blunt

", donde compartió créditos con "Un espía y medio"

"Terremoto, la falla de San Andrés"

Su actuación ha comenzado a crear expectativas para un posible Oscar por su transformación.

Venecia ha servido como plataforma para ganadores recientes del Oscar al mejor actor, desde Brendan Fraser en "The Whale" ("La ballena") hasta Adrien Brody en "The Brutalist" ("El brutalista").