Ante la sorpresa de varios visitantes al parque de atracciones Hersheypark, en Pennsylvania, un niño fue rescatado de las vías de un monorriel este fin de semana tras aparecer deambulando a varios metros de altura.

De acuerdo con reportes en redes sociales, el menor que presuntamente padece autismo había sido reportado como desaparecido.

Posteriormente, fue hallado caminando solo por una zona restringida ubicada en un tramo elevado del tren que cruza el parque de diversiones que tiene varias montañas rusas, carruseles y espectáculos.

Uno de los visitantes grabó el momento en que varias personas asombradas le empezaron a gritar al pequeño ante el riesgo de que estuviera deambulando por la vía sin ninguna medida de seguridad, además, de ser el cruce del monorriel.

🇺🇸 | Héroe anónimo saltó a las vías del monorraíl en Hersheypark, Pensilvania, para rescatar a un niño con autismo que había desaparecido y caminaba por la zona restringida.

Aunque de inicio se muestra al niño caminando tranquilo, con los gritos de las personas que intentaban darle varias indicaciones, el menor se tapó los oídos.

Por unos segundos se detuvo a la mitad de las vías confundido, observando a todos lo que estaban abajo mirando la situación, mientras que otros corrían.

Dado que las vías pasan por encima del techo de un comercio que estaba cerca de donde deambulaba el menor, un hombre aprovechó la situación para trepar por el inmueble y rescatarlo.

Las imágenes muestran al sujeto haciendo el esfuerzo para brincar del techo a las vías quedando muy cerca de donde estaba el menor.

Luego lo saluda, se le acerca y finalmente lo carga para alejarlo del riesgo de caminar a esa altura.

Entre gritos de emoción, los asistentes al parque de diversiones aplaudieron en gesto de heroísmo del hombre, de quien hasta el momento se desconoce su identidad.

El parque de diversiones se ubica en la ciudad de Derry Township, el cual fue fundado por Milton S. Hershey, de la empresa Hershey Chocolate Company.