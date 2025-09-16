TE RECOMENDAMOS
La Green Card, o Tarjeta de Residencia Permanente, es uno de los documentos más importantes para los inmigrantes que viven legalmente en Estados Unidos.
Esta tarjeta no solo acredita tu estatus como residente permanente, sino que también te permite trabajar, viajar y acceder a ciertos beneficios. Por eso, cuando se pierde, se daña o contiene errores, es fundamental saber cómo reemplazarla correctamente.
Te explicamos paso a paso el proceso, los costos y las situaciones en las que debes solicitar un reemplazo, según la información oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
¿Cuándo debo reemplazar mi Green Card?
USCIS establece varias situaciones en las que es necesario reemplazar tu Green Card. Algunas de las más comunes incluyen:
Pérdida, robo o destrucción de la tarjeta.
Daños físicos que la hagan ilegible.
Errores en la información impresa, como nombre, fecha de nacimiento o número de registro.
Cambio legal de nombre u otros datos personales.
No haber recibido la tarjeta después de que USCIS la haya enviado.
Actualización de fotografía o cambio de versión de tarjeta que ya no es válida.
Cambio de estatus migratorio, como pasar de residente condicional a residente permanente.
Además, la ley exige que todos los residentes permanentes mayores de 18 años porten una Green Card válida en todo momento. No hacerlo puede tener consecuencias legales, por lo que es importante actuar rápidamente si tu tarjeta ya no está en condiciones óptimas.
¿Cómo es el proceso para reemplazarla?
El proceso para reemplazar tu Green Card se realiza mediante el Formulario I-90, llamado oficialmente Application to Replace Permanent Resident Card. Este formulario puede completarse en línea a través del portal de USCIS o en papel, enviándolo por correo postal.
Al llenar el formulario, deberás proporcionar información personal, detalles sobre tu tarjeta actual y el motivo por el cual estás solicitando el reemplazo. Si presentas la solicitud en línea, podrás crear una cuenta en el sitio web de USCIS para rastrear el estado de tu trámite, recibir notificaciones y subir documentos adicionales si se te solicitan.
Una vez que USCIS reciba tu solicitud, podrías ser citado para una cita biométrica, donde se te tomarán huellas digitales, fotografía y firma. Este paso es obligatorio en la mayoría de los casos y forma parte del proceso de verificación de identidad.
Si tu solicitud es rechazada, USCIS te notificará por escrito y te explicará los motivos. En algunos casos, puedes apelar la decisión o presentar una nueva solicitud corrigiendo los errores que hayan causado el rechazo.
¿Cuánto cuesta reemplazar la Green Card?
El costo total para reemplazar tu Green Card es de $540 dólares, que se desglosan en:
$455 dólares por la presentación del Formulario I-90.
$85 dólares por el servicio de biometría.
Este pago debe realizarse al momento de enviar la solicitud. USCIS acepta pagos con tarjeta de crédito o débito, cheques personales, giros postales o cheques de caja. Si presentas el formulario en línea, puedes pagar directamente en el portal. Si lo haces por correo, deberás incluir el pago junto con tu solicitud.
Es importante conservar el comprobante de pago y seguir cuidadosamente las instrucciones para evitar errores que puedan retrasar el proceso. En algunos casos, puedes solicitar una exención de tarifas, pero esto solo aplica si cumples con ciertos criterios económicos o humanitarios establecidos por USCIS.
Reemplazar tu Green Card es un proceso administrativo que puede parecer complejo, pero siguiendo los pasos adecuados y utilizando los recursos oficiales de USCIS, puedes hacerlo de forma segura y eficiente. Recuerda que tener una tarjeta válida no solo es un requisito legal, sino también una herramienta que te permite ejercer tus derechos como residente permanente.
