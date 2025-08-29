A partir del 2 de septiembre de 2025, el proceso para renovar la visa americana sufrirá un cambio significativo que impactará a millones de solicitantes en todo el mundo.

La Embajada de Estados Unidos en México ha confirmado que el Departamento de Estado actualizará las categorías de personas que pueden calificar para una exención de entrevista consular, lo que significa que muchos solicitantes que antes estaban exentos durante el trámite de renovación ahora deberán presentarse físicamente ante un oficial consular.

¿Quiénes ya no estarán exentos de entrevista?

Uno de los cambios más relevantes es que los menores de 14 años y los mayores de 79 años ya no estarán exentos de entrevista. Hasta ahora, estos grupos podían solicitar o renovar su visa sin acudir personalmente al consulado. Con la nueva normativa, estos solicitantes deberán pasar por una entrevista presencial.

Esto implica que:

Quienes obtuvieron su visa siendo menores de 14 años ya no podrán renovarla automáticamente.

Los adultos mayores de 79 años también deberán presentarse sin excepción.

¿Quiénes aún pueden renovar sin entrevista?

A pesar de los cambios, algunas categorías seguirán siendo elegibles para renovar su visa sin entrevista. Entre ellas se encuentran:

Solicitantes de visas diplomáticas u oficiales (A-1, A-2, G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6).

Quienes renuevan una visa de turista B1/B2, siempre que cumplan con todos los siguientes requisitos:

Tener al menos 18 años al momento de la emisión anterior.

Que la visa haya vencido hace menos de 12 meses.

No haber sido rechazados anteriormente.

Presentar la solicitud en su país de residencia.

Es importante destacar que, incluso si se cumplen todos los criterios, los funcionarios consulares pueden requerir una entrevista presencial en cualquier momento.

¿Cómo renovar la visa sin entrevista?

El proceso consta de varios pasos:

Llenar el formulario DS-160 en ceac.state.gov, con información personal, laboral y motivo del viaje.

Crear una cuenta en ais.usvisa-info.com y seguir el flujo para realizar el pago.

Agendar cita en el CAS (Centro de Atención al Solicitante).

El sistema notificará si el solicitante califica para la exención de entrevista.

Si es elegible, se indicará cómo enviar o dejar los documentos en la sección consular correspondiente.

Finalmente, se informará cuándo recoger la visa o si será enviada por paquetería.

¿Qué esperar en la entrevista consular?

El objetivo del oficial consular es verificar que el solicitante:

Tiene los recursos necesarios para viajar.

Viaja temporalmente y no con intención de quedarse a vivir o trabajar en Estados Unidos.

Si el oficial considera que el solicitante tiene lazos fuertes con su país de origen (trabajo, familia, estudios), probablemente aprobará la visa. Pero si detecta dudas sobre las intenciones del viaje, puede negarla.

Preguntas comunes en la entrevista de visa americana:

¿A qué lugar de Estados Unidos viaja?

¿Cuál es el motivo de su viaje?

¿De cuánto tiempo será su estancia y cuándo piensa partir?

¿Con quién viaja?

¿Dónde trabaja? ¿Desde cuándo labora ahí y qué actividades realiza?

¿Quién pagará los gastos de su viaje?

¿Dónde se hospedará?

¿Tiene familiares en Estados Unidos?

¿Ha viajado o estado antes en Estados Unidos?

La entrevista suele durar menos de 3 minutos. Si se extiende, probablemente es porque el oficial tiene dudas sobre la solicitud.

Este cambio representa un ajuste importante en la política de visas de Estados Unidos. Si bien busca reforzar la seguridad y el control migratorio, también implica mayores requisitos y tiempos de espera para muchos solicitantes que antes podían evitar la entrevista consular.

Si estás planeando renovar tu visa, asegúrate de revisar si cumples con los nuevos criterios y prepárate para una posible entrevista presencial.