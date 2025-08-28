Si eres ciudadano mexicano y ya cuentas con una visa estadounidense válida, ¡tienes una gran ventaja! Puedes viajar a Canadá como turista sin necesidad de tramitar una visa canadiense tradicional. En su lugar, puedes solicitar una Autorización Electrónica de Viaje (eTA), un permiso mucho más económico, rápido y sencillo de obtener.

¿Qué es la eTA y por qué es tan conveniente?

La eTA (Electronic Travel Authorization) es un permiso digital que te permite volar a Canadá por turismo, negocios o tránsito. A diferencia de la visa canadiense, la eTA:

Cuesta solo 7 dólares canadienses.

Se tramita completamente en línea.

Está vinculada electrónicamente a tu pasaporte.

Tiene una vigencia de hasta 5 años o hasta que tu pasaporte expire.

Se aprueba en cuestión de minutos en la mayoría de los casos.

¿Quiénes pueden solicitar una eTA?

Como mexicano, puedes solicitar una eTA si cumples con al menos uno de estos requisitos:

Tienes una visa estadounidense de no inmigrante válida (como la B1/B2) y viajas a Canadá por avión.

Tuviste una visa de visitante canadiense en los últimos 10 años y también viajas por avión.

Tienes un permiso de trabajo o estudio canadiense vigente (en este caso, tu eTA sigue siendo válida).

La eTA solo es válida para viajes en avión. Si planeas entrar a Canadá por tierra (auto, tren, autobús) o por mar (barco o crucero), sí necesitas una visa canadiense.

¿Cómo tramitar la eTA paso a paso?

Verifica si calificas: Si tienes una visa americana válida y viajas por avión, puedes solicitarla.

Prepara tus documentos:

Pasaporte vigente

Correo electrónico válido

Tarjeta de crédito o débito (Visa, MasterCard, American Express, UnionPay o JCB)

Accede al sitio oficial: Ingresa a Solicitar eTA - Canada.ca.

Llena el formulario en línea: Está disponible en inglés y francés, pero puedes usar guías en español. No se puede guardar, así que ten todo listo.

Paga la tarifa: Son 7 dólares canadienses, pagados en línea.

Revisa tu correo electrónico: La mayoría de las aprobaciones llegan en minutos. En algunos casos, podrían pedirte documentos adicionales.

Recibe tu eTA: Una vez aprobada, estará vinculada a tu pasaporte. No necesitas imprimir nada, pero guarda el correo de confirmación.

¿Qué otros países pueden usar la eTA?

Los ciudadanos de estos países no necesitan visa para entrar a Canadá, por lo que también pueden tramitar una eTA:

Andorra, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Brunei, Bulgaria, Chile, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, República de Corea, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Papúa Nueva Guinea, Polonia Portugal, Rumania (solo titulares de pasaportes electrónicos), Samoa, San Marino, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Islas Salomón, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos y Estado de la Ciudad del Vaticano.