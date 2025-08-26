Si estás planeando tu primer viaje a Estados Unidos y necesitas tramitar la visa de turista (B1/B2), hay novedades importantes. A partir de la segunda quincena de agosto de 2025, se han actualizado las fechas disponibles para agendar citas en los consulados estadounidenses ubicados en México. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para iniciar tu trámite.

Fechas disponibles para citas de primera vez

Las fechas aproximadas para agendar tu entrevista en los consulados son las siguientes:

Ciudad Juárez : 29 de enero de 2026

: 29 de enero de 2026 Guadalajara : 9 de julio de 2026

: 9 de julio de 2026 Hermosillo : 7 de abril de 2026

: 7 de abril de 2026 Matamoros : 4 de mayo de 2026

: 4 de mayo de 2026 Mérida : 9 de abril de 2026

: 9 de abril de 2026 Ciudad de México : 4 de junio de 2026

: 4 de junio de 2026 Monterrey : 23 de julio de 2026

: 23 de julio de 2026 Nogales : 18 de diciembre de 2025

: 18 de diciembre de 2025 Nuevo Laredo : 9 de abril de 2026

: 9 de abril de 2026 Tijuana: 9 de abril de 2026

¿Cuánto cuesta la visa americana de turista?

El costo de la visa de turista (B1/B2) es de 185 dólares. Para menores de 15 años, existe una tarifa especial de 15 dólares, siempre que el padre o tutor sea ciudadano mexicano y solicite la visa al mismo tiempo o ya cuente con una visa vigente. En estos casos, la visa del menor tendrá una validez de 10 años o hasta que cumpla 15 años, lo que ocurra primero.

Nuevas formas de pago desde julio de 2025

Desde el 14 de julio de 2025, se han habilitado nuevas opciones para pagar la tarifa de solicitud:

En efectivo en los bancos Scotiabank o BanBajío .

. Por transferencia electrónica vía SPEI desde cualquier banco hacia BanBajío.

Importante: Desde el 11 de julio de 2025, Banamex ya no acepta pagos para este trámite.

¿Cómo realizar el pago de la visa americana?

Crea una cuenta en el sitio oficial de citas para visas de Estados Unidos.

Avanza hasta la sección de “Pago”.

Elige entre “Pago en efectivo” o “Transferencia interbancaria”.

Descarga la hoja de pago o sigue las instrucciones para SPEI.

Entrega de la visa americana de turista

Una vez aprobada, tu visa puede ser enviada:

Sin costo si decides recogerla en el Centro de Atención al Solicitante (CAS).

A domicilio por $400 MXN, si la ruta está disponible.

En una sucursal de DHL por $320 MXN.

Para solicitar la entrega por paquetería, entra a tu perfil en el sitio oficial de citas y selecciona la opción de “entrega premium”. El pago se realiza en los mismos bancos autorizados o por SPEI.