¿Te gustaría estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sin tener que viajar a México? Gracias al Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), ahora puedes cursar una licenciatura desde Estados Unidos. Aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso. No hay límite de edad.

Fechas clave que debes tener en cuenta

Pre-registro: hasta el 5 de septiembre .

. Publicación de la convocatoria: 1 de septiembre.

Registro oficial: del 11 al 19 de septiembre.

Realiza tu pre-registro aquí: https://bit.ly/4mnAOS6

¿Qué es la modalidad a distancia de la UNAM?

La modalidad a distancia de la UNAM permite estudiar una licenciatura a través de una plataforma educativa disponible las 24 horas. Esta incluye:

Chat y correo electrónico para comunicación con profesores.

Acceso a materiales didácticos.

Actividades de aprendizaje y evaluación.

Solo necesitas una computadora y conexión a internet. No es necesario viajar a México.

Licenciaturas disponibles a distancia

Puedes elegir entre más de 15 opciones:

Administración

Administración de Archivos y Gestión Documental

Bibliotecología y Estudios de la Información

Ciencias de la Comunicación

Ciencias Políticas y Administración Pública

Contaduría

Derecho

Diseño y Comunicación Visual

Economía

Informática

Pedagogía

Psicología

Relaciones Internacionales

Sociología

Trabajo Social

Enseñanza de idiomas como lengua extranjera (Alemán, Español, Francés, Inglés, Italiano)

¿Cuál es el horario y cómo se estudia?

La plataforma está disponible las 24 horas. Tú decides cuándo estudiar, pero debes cumplir con fechas límite para tareas y exámenes.

¿En qué idioma se imparten las clases?

Todas las licenciaturas se imparten en español. Si tu lengua materna no es el español, deberás presentar un examen de dominio con nivel B2 o superior, avalado por el CEPE-UNAM.

¿Cuánto cuesta estudiar en la UNAM?

Mexicanos: donativo voluntario.

Extranjeros: donativo mínimo de $100 MXN si se paga por transferencia bancaria.

El examen de selección cuesta $480 MXN (aproximadamente $25 USD), más comisiones bancarias.

¿Cómo es el examen de selección?

Modalidad: en línea.

en línea. Fecha: primeras dos semanas de noviembre.

primeras dos semanas de noviembre. Duración: 3 horas.

3 horas. Contenido: 120 preguntas de opción múltiple, según el área de la carrera (matemáticas, física, geografía, etc.)

No se permiten cambios de fecha, hora o lugar del examen. Si no puedes presentarlo en la fecha indicada, deberás esperar a la siguiente convocatoria.

Al pagar el examen, podrás descargar una guía de estudio. También puedes adquirir la herramienta PRUÉBATE, con costo adicional.

Si eliges una licenciatura de enseñanza de idiomas (LICEL), deberás presentar un examen de dominio del idioma en fechas específicas que indicará la F.E.S. Acatlán.

¿Qué necesito si no estudié el bachillerato en México ni tengo nacionalidad mexicana?

Deberás presentar:

Formato F-69 con promedio mínimo de 7.0, expedido por la DGIRE.

Dictamen de Revalidación de Bachillerato emitido por la DGIRE o copia certificada de la SEP.

Certificado de estudios con apostille o legalización según el país de origen.

Acta de nacimiento con apostille o legalización.

Traducción oficial al español de todos los documentos si están en otro idioma.

¿Qué documentos debo entregar si soy seleccionado?

Boleta-Credencial original.

Certificado de estudios de bachillerato con promedio mínimo de 7.0.

Acta de nacimiento original.

CURP (solo para aspirantes mexicanos).

Documentación adicional si no estudiaste en México (apostille/legalización, traducciones, F-69, dictamen de revalidación).

Estos trámites pueden tardar varios días, así que se recomienda iniciarlos justo después de pagar el derecho al examen.