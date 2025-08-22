El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizó su Manual de Políticas para reforzar los criterios de evaluación en solicitudes migratorias que requieren un ejercicio de discreción.

Esta medida afecta directamente a quienes buscan beneficios como visas de trabajo o residencia permanente (Green Card), especialmente si han estado vinculados a actividades consideradas contrarias a los valores estadounidenses.

¿Qué se considera “actividad antiamericana”?

Según la nueva guía, los oficiales del USCIS ahora tomarán en cuenta cualquier participación previa en organizaciones que promuevan ideologías antiamericanas o terroristas. Esto incluye también actividades antisemitas, ya sea mediante apoyo directo, promoción o respaldo a grupos que sostienen estas posturas.

La actividad antiamericana será considerada un factor abrumadoramente negativo en el análisis discrecional de cualquier solicitud. Esto significa que, incluso si el solicitante cumple con otros requisitos, su historial ideológico podría ser suficiente para negar el beneficio migratorio.

Verificación en redes sociales y antecedentes

El USCIS ha ampliado el alcance de sus revisiones en redes sociales como parte del proceso de verificación. Las publicaciones, interacciones y afiliaciones digitales que sugieran simpatía por ideologías antiamericanas serán evaluadas cuidadosamente.

Esta revisión se aplicará a un mayor número de tipos de solicitudes, incluyendo aquellas relacionadas con libertad condicional, residencia temporal y visas de inversionista EB-5.

Matthew Tragesser, portavoz del USCIS, declaró que los beneficios migratorios “no deben otorgarse a quienes desprecian al país y promueven ideologías antiamericanas”. Recalcó que vivir y trabajar en Estados Unidos es un privilegio, no un derecho, y que el organismo está comprometido con implementar políticas que erradiquen el antiamericanismo.

La nueva guía entra en vigor de forma inmediata y se aplicará tanto a solicitudes pendientes como a aquellas que se presenten a partir de la fecha de publicación. Además, reemplaza cualquier orientación previa relacionada con estos temas.