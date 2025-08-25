El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha actualizado su Manual de Políticas para fortalecer los procesos de investigación y selección de extranjeros que intentan obtener beneficios migratorios mediante fraude, especialmente aquellos que hacen declaraciones falsas de ciudadanía estadounidense.

¿Qué cambió?

La actualización aclara la aplicación de la decisión judicial Matter of Zhang. Esta decisión reemplaza todas las políticas anteriores que ofrecían defensas basadas en el conocimiento o capacidad legal del extranjero al momento de hacer una declaración falsa de ciudadanía.

¿Qué considera USCIS para determinar inadmisibilidad?

Un extranjero será considerado inadmisible si:

Hizo una declaración falsa de ciudadanía estadounidense.

Lo hizo con la intención subjetiva de obtener un propósito o beneficio bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) o cualquier otra ley federal o estatal.

Para determinar esta intención, los oficiales deben evaluar factores como:

Edad

Nivel educativo

Capacidad mental

Nivel de comprensión

Capacidad para distinguir entre lo verdadero y lo falso

Otras circunstancias relevantes

¿Qué se considera propósito o beneficio?

El propósito puede incluir:

Evitar consecuencias legales como deportación o inspección migratoria.

Obtener resultados más favorables, como empleo, préstamos, pasaporte, licencia de conducir o entrada a Estados Unidos, si la ciudadanía es un requisito.

El beneficio debe estar claramente especificado en la INA o en otra ley federal o estatal.

Si un tercero (como un abogado o agente) hace la declaración falsa en nombre del extranjero, este será considerado responsable si estaba al tanto. No se acepta como defensa el haber seguido el consejo de otra persona.

¿Hay alguna manera de solucionar el problema?

Sí. Un extranjero no será inadmisible si se retracta oportunamente de su declaración falsa. Para que la retractación sea válida, debe ser:

Voluntaria

Antes de que un funcionario cuestione la veracidad

Dentro del mismo procedimiento en el que se hizo la declaración.

Una retractación posterior al cuestionamiento oficial no será considerada oportuna.

Castigos por hacer una declaración falsa de ciudadanía

Según la información oficial del USCIS actualizada el 20 de agosto de 2025, los castigos por hacer una declaración falsa de ciudadanía estadounidense son severos y pueden tener consecuencias permanentes para los solicitantes de beneficios migratorios.

Inadmisibilidad permanente

Una persona que haya hecho una declaración falsa de ciudadanía estadounidense puede ser considerada inadmisible de por vida bajo la sección 212(a)(6)(C)(ii) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Negación de solicitudes migratorias

USCIS puede negar inmediatamente solicitudes de residencia, ciudadanía o cualquier otro beneficio migratorio si detecta una declaración falsa.

Deportación

El extranjero puede ser deportado y enfrentar una prohibición de reingreso a Estados Unidos.

Procesos penales

En casos graves, la declaración falsa puede derivar en procesos criminales por fraude migratorio, considerados delitos federales que pueden conllevar penas de cárcel.

Anulación de documentos

USCIS puede revocar pasaportes, visas, green cards u otros documentos obtenidos mediante fraude.

Prohibición de nuevas solicitudes

El extranjero puede quedar inhabilitado para solicitar futuros beneficios migratorios, incluso si cambia su situación legal.